Valladolid y Salamanca vuelven a la fase 1

La Junta de Castilla y León implantará a partir de las 00:00 de este miércoles nuevas restricciones en las ciudades de Valladolid y Salamanca ante el descontrol de los contagios de coronavirus, “prácticamente las mismas medidas que la fase 1” de la desescalada.

La incidencia de casos por cada 10.000 habitantes se sitúa en Valladolid en 19,1 y en Salamanca 17,3, cifras muy distantes de las de otras capitales de provincia, como Palencia, con 7,6, o Segovia, con 10,91.

La consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, ha señalado que existe transmisión comunitaria en ambas ciudades, por lo que desde este jueves se establecen las siguientes restricciones, que serán revisables semanalmente:

Reuniones: Se limitan a un máximo de 10 personas tanto en espacios públicos como privados, salvo que se trate de convivientes.

Velatorios y entierros: Un máximo de 15 asistentes al aire libre o 10 en espacios cerrados.

Lugares de culto: No podrán reunirse más de 15 personas en lugares de culto cerrados ni de 50 en abiertos, sin superar en ningún caso un tercio del aforo, para celebraciones nupciales y de otro tipo, ya sean religiosas o civiles.

Bares: No se podrá consumir en el interior del local salvo en mesas, que no podrán ser de más de seis personas y con mascarilla y distancia de seguridad. No se podrá consumir en la barra ni de pie.

En las terrazas, las mesas tampoco podrán ser de más de seis personas, y solo se podrá consumir sentado.

Cines, teatros, instalaciones taurinas y demás espectáculos: Máximo de 25 asistentes en lugares cerrados y 50 al aire libre.

Deportes: Al aire libre podrán juntarse hasta cinco personas sin contacto físico. Se establece una limitación de aforo para la asistencia de público de 25 personas en interiores y 50 en exteriores.

Bibliotecas y espacios culturales: No se podrán formar grupos de más de 10 personas.

“Es imprescindible en todo el territorio, pero sobre todo en Valladolid y Salamanca, que los ciudadanos sepan que se va a exigir el cumplimiento estricto de todas estas medidas, que no tendrán su efecto en los próximos diez días porque, a buen seguro, seguirán incrementándose los contagios, los ingresos en planta y las UCI y los fallecimientos”, ha señalado el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, quien también ha asegurado que estas medidas no afectan al inicio del curso escolar.