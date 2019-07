Vanesa Martín confiesa haber sido víctima de abusos sexuales

La artista Vanesa Martín reconoció en el programa de TVE Retratos con alma que fue víctima de abusos sexuales cuando tenía 18 años a manos de un productor con el que nunca llegó a trabajar.

“Tuve que escaparme. Me tocaba, me decía quédate, súbete a la habitación que nos íbamos a tomar unas copas”, describió en un programa en el que la soprano Ainhoa Arteta también confesó haber sido víctima de una violación.

Martín, que afirmó que se sintió muy incómoda, tuvo que soltarle las manos, meterse en su coche e irse. “Lo vi por el retrovisor y me dije nunca más”, añadió.

Años después afirmó haberlo visto y ponerse ella nerviosa. Me dije: “No te das cuenta de lo idiota que está siendo el otro y del abuso que es esto”.

La presentadora, Isabel Gemio, la apoyó y dio más fuerza a sus palabras: “Es abuso y a una niña de 18 años le puede dejar pesadillas”.

Martín también habló de cómo le ha afectado esta situación en su personalidad: “Lo que me ha hecho es tener un carácter más distante y ser más seria. Te genera una especie de inseguridad ya que piensas que a ver si por ser agradable... Así que das un paso atrás”.

Pero no es la única vez que Martín ha tenido que afrontar situaciones de este estilo. Años después, con unos 32 años, desveló que un directivo de una ONG le propuso que se desabrochara dos botones para ascender en el mundo de la música.

″¿No te has planteado que si te desabrochas dos botones puedes ir más rápido?”, narró la artista. Su respuesta fue darle un ‘zasca’: “Le di un corte que le dejé sentado en la mesa. Si yo me quisiera desabrochar dos botones delante tuya no iba a ser”.