Váyanse a la mierda

El lunes ya me desperté cansado, deseando además, probablemente como el resto de los españoles, la llegada del viernes por la tarde. Mientras desayunaba y me vestía, escuché parte de la entrevista que Jordi Évole le hizo al papa en su último Salvados. Por desgracia, no me sorprendieron en absoluto sus declaraciones sobre la homosexualidad. A pesar de que en el año 2016, en su libro El nombre de Dios es misericordia, se preguntaba quién era él para juzgar a los homosexuales que quisieran buscar a Dios, sus posteriores afirmaciones no han sido tan tolerantes. El pasado diciembre, mostró su preocupación por el elevado número de gais, que no lesbianas, en la Iglesia e incluso previamente había afirmado que, en una familia, los niños y niñas con tendencias homosexuales deberían consultar psiquiatría.

Para más inri, en la entrevista de Salvados, a pesar de intentar corregir sus palabras y suavizar el tono, utilizó expresiones como “rarezas”, “si el niño o la niña vienen como vienen” o “saber de dónde viene esa tendencia”. Jordi Évole, muy acertado, le insistió sobre el tema para que el padre Bergoglio pudiera explicarse y evitar que sus palabras cayeran en la confusión. Aunque Francisco se reafirmó en pedir el derecho de cualquier persona, homosexual o no, a una familia y no ser expulsado de ninguna, recalcó que “cuando la persona es muy joven, muy pequeña y empieza a mostrar síntomas raros, ahí conviene ir [...] a un profesional, a un psicólogo que más o menos vea a qué se debe eso”.

Nos echamos, no todos, las manos a la cabeza cuando Brunéi anuncia la entrada en vigor de un nuevo Código Penal, que incluirá la lapidación por delitos homosexuales y adulterio, entre otras leyes bastante conservadoras.

Nos echamos, no todos, las manos a la cabeza, cuando partidos políticos, que consiguen doce escaños en algunas comunidades, se muestran en contra del matrimonio homosexual y la adopción porque “lo mejor para los niños es disfrutar de los dos modelos”.