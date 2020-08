El veneno como arma de guerra: Navalny no es la primera ni la última víctima

After suspected poisoning of @navalny, a reminder of other cases:

Navalny, 2019

Skripal, 2018 – novichok

Verzilov, 2018

Kara-Murza, 2015, 2017

Litvinenko, 2006 - polonium

Politkovskaya, 2004

Yushchenko, 2004 - TCDD

Shchekochikhin, 2003 pic.twitter.com/zkJcc1m1Qj