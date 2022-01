De Oriente a Belén: por qué los conflictos actuales dejarían a Jesús sin regalos de Reyes Magos

Hace 2022 años, los tres Reyes Magos de Oriente emprendieron un viaje peligroso. Cada cual con un origen pero todos con la misma meta, tomaron juntos una senda plagada de salteadores de caminos, barreras naturales, lenguas desconocidas e incertidumbre, apenas con una estrella por guía, hasta llegar a un humilde portal en Belén. Allí había nacido un niño que merecía sus desvelos y sus regalos.

En pleno siglo XXI, los peligros han cambiado, pero ahí siguen, perennes. Oriente Medio y Asia Central no son el paradigma de la paz y la calma en el planeta. Ni los nuevos medios de transporte ni la globalización y la hiperconexión les permitirían salvar los obstáculos que suponen las guerras, el integrismo, el yihadismo y la ocupación. Un año más, no habría ni oro, ni incienso ni mirra (esas sustancias tan sospechosas), sino persecución y abandono. No es algo imaginario, no depende de fábulas ni de historias construidas a lo largo de las centurias, sino que es el pan de cada día para millones de personas que arrastran conflictos enquistados en la región. Sin magia. Con dolor.