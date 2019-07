Vicente del Bosque, molesto: "¿Si hubieran sido catalanes qué se habría dicho?"

Vicente del Bosque, exseleccionador nacional de fútbol, ha mostrado su malestar por la decisión de Asensio (Real Madrid) y Rodri (Manchester City) de no acudir con la selección sub 21 al Europeo donde se logró el título.

“Un éxito fantástico de todos los jugadores”, ha dicho Del Bosque en Radio Marca donde ha reconocido que no le gustó nada la ausencia de estos dos futbolistas.

“Lo digo con dolor. Me ha parecido un poquillo feo eso, y creo que debían de haber ido o por lo menos haber estado al lado de sus compañeros. Representar a la selección española en cualquier categoría debe de ser algo que no se puede olvidar que hay que ir de una manera correcta, con entusiasmo y con ganas”, ha expresado.

Pero Del Bosque ha seguido indicando su malestar: “Me ha sentado muy mal. No sé si ha sido una cosa de ellos, si tienen la culpa los clubes, en fin, no, no me ha gustado. Yo creo que ha sido una cosa... fea, no sé”.

En ese momento, el exseleccionador se ha preguntado: ”¿Y si hubieran sido catalanes, os imagináis lo que hubiera pasado?”.

“Se habría montado un debate nacional”, le dice uno de sus interlocutores.

“Madre mía”, exclama el técnico.

“Imagínate que hubiera sido Piqué el que dice que no va”, le indican.

“Exacto, sí, sí”, responde Del Bosque.

Pincha aquí para escuchar el momento.