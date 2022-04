Víctor Clavijo sube este vídeo tras el escándalo de las mascarillas y no deja de compartirse

“Es demasiado inmoral incluso para un mierda como tú. ¿Se te ha muerto alguien de covid en los brazos? ¿Un miembro de tu familia o alguien que quieras? A mí sí y no voy a traficar con algo de primera necesidad. Seremos mafiosos pero aún tengo ética”, le responden.

De nuevo y antes de terminar el clip, otro personaje le achaca que paga impuestos para mejorar la sociedad y que no sea un estercolero. “Si me entero que coges un solo euro del dinero de los contribuyentes haré caer una montaña de mierda sobre ti y sobre el alcalde como nos has visto en tu vida”.