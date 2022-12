Vídeos caseros y una cruzada contra los tabloides: los primeros episodios de 'Enrique y Meghan'

Vídeos caseros y fotografías íntimas

Tampoco faltan las fotografías de los momentos posteriores a la pedida de mano. “Quería hacerlo antes pero tuve que pedirle permiso a mi abuela. No pude hacerlo fuera del Reino Unido”, cuenta el príncipe Harry, que revela que compró quince velas para poner en el jardín de Kensington y que se lo pidió “a cuatro patas” junto a su perro Guy.

Los inicios de su relación

Además, Markle y algunas de sus amigas cuentan que la ahora duquesa de Sussex tenía ganas de estar soltera, viajar y disfrutar de la vida sin preocupaciones. “Y entonces apareció H”, confiesa embelesada la exactriz. Por su parte, el príncipe Harry revela que algunos hombres de la familia real pueden sentir la tentación de casarse con “alguien que encaje el molde” y no con quien estás “destinado a estar”. Según él, tomó la decisión con el corazón porque es “hijo de su madre”.

Además, también confiesa que cuando la conoció a fondo supo que no solo era una buena compañera de vida, sino también de trabajo: “Pensé que también era perfecta para el rol”.

Esto sucedió en otoño de 2016, cuando la noticia saltó a los medios. “Fue todo muy abrumador”, confiesa Markle, que cuenta cómo los paparazzi pagaban a sus vecinos en Toronto para que pusieran cámaras para grabar en el patio trasero de su casa. “Fui ingenuo, no sabía en lo que me estaba metiendo. Todo cambió en octubre de 2016″, revela el príncipe Harry sobre el escrutinio al que se enfrentarían.

La familia real y la prensa

El duque de Sussex revela que no tiene muchos recuerdos de su infancia con su madre, pero recuerda su sonrisa y cómo Lady Di les decía que podían meterse en líos mientras no les pillaran. “Recuerdo a los paparazzi”, se lamenta el príncipe Harry sobre su infancia. “Siempre hubo drama, estrés y lágrimas, y ver esas lágrimas. Verlo en la cara de mi madre”, recuerda el nieto de Isabell II, que confiesa que fue en esos momentos cuando se dio cuenta de que formaba parte de algo tan grande como la familia real británica.

El hijo de Diana de Gales también habla de la controvertida entrevista que su madre concedió al programa Panorama de la BBC , alegando que “se vio obligada a hablar” del acoso de los tabloides porque no se sentía segura. “Ahora sabemos que la manipularon para dar esa entrevista, pero dijo la verdad”, señala Harry, que compara a su madre con Meghan Markle. “Tienen la misma empatía y compasión”, confiesa.

“Fue en la adolescencia cuando todo lo que le pasó a nuestra madre comenzó a pasarnos a nosotros. No todo lo que decían era falso, pero sí estaba exagerado y retorcido”, explica Harry sobre sus primeras apariciones en las portadas de la prensa por sus salidas nocturnas.

″¿Vale la pena?”, cuenta Markle que le preguntaban sus amigos sobre salir con el príncipe Harry. “No sé cómo lo hicimos, pero lo hicimos”, se alegra el duque de Sussex. Markle también revela que sintieron miedo durante los preparativos para la boda por las noticias constantes y las amenazas: “Nos preocupaba la boda. Era aterrador, hablaban de poner francotiradores... Nadie se podía imaginar con lo que estaba lidiando aquel pequeño equipo de comunicaciones. Me compadezco”, añade la duquesa.

La madre de Meghan rompe su silencio

La madre de Meghan Markle también ha hecho declaraciones sobre su exmarido, Thomas Markle, concretamente sobre cómo pactó con los paparazzi unas fotografías a cambio de dinero . “Eso no se hace. Eso no es ser padre”, denuncia Ragland.

La duquesa de Sussex también reflexionó sobre su difícil relación con su padre y sobre cómo se enteró que de no iría a su boda “por un tabloide”. También aborda la relación con su hermanastra Samantha, que la ha criticado abiertamente desde que se anunció su compromiso con el príncipe Harry. “No la veía desde hacía años”, denuncia Meghan Markle.

Los primeros encuentros con la familia real

A pesar de que la duquesa de Sussex no ha sido especialmente dura con su familia política si ha lanzado alguna pulla a sus cuñados, Guillermo y Kate, recordando su primer encuentro con la princesa de Gales.

“Cuando vinieron y la conozco por primera vez, vinieron a cenar, y recuerdo que yo llevaba vaqueros rotos y estaba descalza”, recuerda. “Me gusta abrazar, siempre me ha gustado abrazar, no me había dado cuenta de que eso es chocante para muchos británicos. Creo que empecé a entender rápidamente que esa formalidad que vemos fuera se mantiene dentro”, cuenta Markle sobre la actitud de sus cuñados.