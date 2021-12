Villarejo interroga a otra acusada hablando de sí mismo en tercera persona: "Mi defendido..."

Alberto Ortega/Europa Press via Getty Images

Alberto Ortega/Europa Press via Getty Images El excomisario José Manuel Villarejo, en una foto de archivo a las puertas de la Audiencia Nacional.

El excomisario José Manuel Villarejo ha interrogado por primera vez en el ejercicio de su autodefensa en el juicio del caso Tándem, en el que es a su vez el principal acusado y donde se ha referido a sí mismo como “mi defendido”, un episodio que no ha estado exento de choques con la presidenta del tribunal.

“Vaya a los hechos por favor, señor”; “No nos interesan las creencias de la acusada”; ”¿Quiere hacer el favor de hacerme caso, señor?”, le ha espetado una y otra vez la presidenta del tribunal que le juzga en la Audiencia Nacional, Ángela Murillo, ante los intentos de Villarejo de cuestionar los pactos de Fiscalía con algunos acusados y de preguntar por opiniones y no por los hechos que se juzgan.

En respuesta, y como su abogado ha hecho en casi todas las sesiones, el excomisario ha hecho constar sus protestas por no sentirse “plenamente libre” para ejercer su autodefensa en un juicio en el que es a su vez el principal acusado.

“Yo le hago caso, pero lo único que le pido es el mismo trato que los demás”, ha dicho Villarejo en otra ocasión elevando levemente el tono, lo que ha provocado que la magistrada volviese a reprenderle: “Discúlpeme. Bajito, bajito”.

Con todo, Villarejo ha puesto fin a su intervención dejando patente su enfado. “Quiero ejercer mi protesta porque no me he sentido plenamente libre”, ha manifestado. “Consta la protesta”, le ha comunicado Murillo, para proseguir con el juicio.