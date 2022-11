"Omnipresente y devastadora": La ONU denuncia que la violencia contra la mujer es una pandemia

EITAN ABRAMOVICH via Getty Images

La OMS usa un símil muy gráfico, al hilo de la pandemia: recuerda que a estas alturas, en 2022, “no disponemos de vacunas para ponerle freno” a la violencia machista y “sólo podremos hacerle frente si los Gobiernos, las comunidades y las personas adoptan medidas y las integran plenamente con el fin de cambiar actitudes perjudiciales, mejorar el acceso a las oportunidades y los servicios para las mujeres y las niñas y fomentar las relaciones saludables y de respeto mutuo”. Y eso, como remacha ONU Mujeres, no se está dando.

Existen programas que califican de “prometedores” para cambiar las cosas, pero aún hay enormes carencias en mecanismos de apoyo, como el acceso seguro a atención y servicios. No llegan al 40% las mujeres que deciden buscar algún tipo de ayuda ante su situación. Porque no tienen dónde recurrir, porque no saben cómo hacerlo, porque están aterradas, porque aún confían en que todo cambie.