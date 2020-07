¿Se pueden suspender las elecciones vascas y gallegas del 12-J?

“Las elecciones podrían no valer, porque no se retira el derecho por normativa electoral, como ocurre con los menores de 18, sino que se le quita a una persona que está enferma por coronavirus solo. Eso suscita varias dudas: ¿por qué solo a los enfermos por la covid-19 y no a los que tienen otras enfermedades infecciosas?”, razona el politólogo de la Universidad Autónoma de Madrid especializado en participación electoral, Andrés Santana.

Así, se permitirá entrar y salir de la comarca para votar. “La gente que es positiva no debe salir a votar. Pero las personas confinadas que dieron negativo y que están en casa por razones de protocolo, pueden”, ha apuntado Feijóo. No lo ve así la oposición, que reclama a la Xunta que aplace las elecciones en esta comarca, como ha pedido este lunes el BNG.

¿Cómo puede afectar el virus a la participación?

Es probable que haya personas se queden en casa por miedo al coronavirus y descarten ir a votar. En caso de que el dato de participación sea mucho más bajo, la incidencia del virus en ella solo se podrá saber con encuestas poselectorales que escudriñen los datos de afluencia en las urnas por edades y que pregunten directamente por la influencia del virus a la hora de votar o por la existencia de enfermedades que agraven el coronavirus, como apunta Santana.

“Por miedo, no creo que haya menos participación. No lo veo, porque yo creo que la gente ya no tiene mucho miedo al virus. La gente se junta en el bar, compra y pasea... y el riesgo y el coste de ir a votar no es mucho mayor que el de ir al bar. La gente solo cambia lo que le obligan a cambiar. Si la opción de votar está, pues la gente la cogerá”, opina el politólogo, quien sospecha que “puede ser que en barrios donde vive más gente mayor se note algo más ese miedo al virus”.

De momento, ya hay algunos indicios: quienes engrosan el listado de renuncias presentadas ante las juntas electorales de zona para evitar participar en las mesas electorales son familiares de personas con alguna patología y mayores de 65 años, según Europa Press. Muchas no incorporan directamente informe médico, pero las juntas tienen constatación de un incremento por el coronavirus.