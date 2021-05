Simpatizantes de Vox dan la nota en los actos del 2 de mayo en Madrid al grito de "echa al coletas"

El candidato socialista a las elecciones a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha sido abucheado al grito de “fuera” por parte de varios simpatizantes de Vox una vez ha concluido el acto institucional por el día de la Comunidad de Madrid en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional.

Gabilondo, ante la prensa, ha apostado por “trabajar para que no haya odio, no haya descalificaciones” con quienes no piensen de igual modo. “Somos ciudadanos de una misma Comunidad”, ha apelado. Así, ha añadido que “Madrid necesita grandeza y capacidad de vivir en concordia”.

Cuando estaba terminando su intervención, un grupo de personas ha empezado a corear “hay que votar a Vox, hay que votar a Vox” y “Rocío, echa al coletas”, en referencia a la candidata de Vox, Rocío Monasterio.