Vox criminaliza a los 'menas' con una protesta en Sevilla, pero los vecinos niegan que haya problemas con ellos

“Esto es cruel y Vox no dejará de hablar de esto aunque los demás políticos quieren que hagamos un pacto de silencio para que no hablemos de esto”, ha advertido.

Monasterio ha indicado que Vox habla de la “protección del español de a pie que en sus barrios quiere seguridad y libertad” y de la “protección de esas mujeres que nos cuentan que no se atreven a caminar solas por la noche por determinados barrios”. “Esto se tiene que controlar y no puede haber todos los años un número sin control de menas que cuando cumplen 18 años acaban en nuestros barrios sin ningún tipo de tutela, sin haber sido integrados y sin ninguna posibilidad de futuro, porque como no tiene papeles, tampoco pueden tener acceso a un trabajo y una vivienda”, ha señalado.

En declaraciones a los periodistas, acompañada, entre otros, por el presidente del Grupo de Vox en el Parlamento andaluz, Francisco Serrano, Monasterio ha criticado que haya políticos que defiendan la inmigración ilegal y la protejan, cuando está causando un “problema grave” en los barrios. En su opinión, no se puede seguir abriendo centros de menas porque al final lo que provocan es un “efecto llamada”. “No puede ser que Andalucía tenga la mitad de los menas de toda España y, como recogen los informes de la Fiscalía, no son fácilmente integrables y estamos teniendo un problema también con los asistentes sociales que trabajan en los centros de menas porque están sufriendo agresiones”, ha dicho.

Ha señalado que han decidido convocar delante de un centro de Menas porque se trata de hablar de menores inmigrantes ilegales no acompañados, y ha añadido que no se puede estar alentando la inmigración ilegal, sino que hay que hacer un discurso de inmigración legal y controlada.

Ha recordado que reclamaron en la mañana de este lunes a la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, Rocío Ruiz (Ciudadanos), que intentara que no se produjera esta convocatoria frente a un centro de Menas, porque se está haciendo un “uso electoralista” de los menores.

“No todo sirve en política”, ha indicado Molina, quien ha apuntado que no sabe si Monasterio estará dispuesta a hablar de los “planos que firmó cuando no era arquitecta” o Francisco Serrano va a hablar de los “dos millones y medio de euros que faltan de las ayudas que recibió una empresa de la que fue administrado único”. “Seguramente no hablarán de eso, sino de la inmigración, con un discurso simple para buscar votos, jugando con el interés de menores que no tienen nada que ver y a los que tenemos que atender”, ha dicho.

La consejera, finalmente, ha condenado la protesta de Vox en Twitter.