Vox critica el peligro de los extremismos y estas frases suyas demuestran que saben de lo que hablan

“La llegada de los extremismos a la política española no ha traído nada bueno”, ha espetado en la tribuna del Congreso el portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, durante su intervención en la moción de censura planteada por su grupo, al que por su puesto, ha dejado fuera de esa idea.

Vox irrumpió en el Congreso el año 2019, con 24 escaños, y ahora cuenta con 52. Estos han sido hasta la fecha sus argumentarios:

1. “Somos partidarios de la discriminación”

Porque en España, no cabe todo el mundo. “Yo soy partidario de abrir la puerta de mi país y de mi casa al que se la quiero abrir. Y una nación tiene que tener fronteras”, insiste su líder Santiago Abascal.

2. “Hay que sustituir las alambradas por muros para frenar la inmigración”

Porque en boca de los miembros de la formación de ultraderecha, lejos de arrojar de datos, aseguran alto y claro que “la gran mayoría de violadores, delincuentes y criminales son extranjeros”.

Pese a estas afirmaciones, lo cierto es que en España no existe una avalancha o efecto llamada. De hecho, la llegada de inmigrantes irregulares al país en 2020 ha sido la menor que se ha producido en los últimos tres años. Tampoco, por ejemplo, la presencia de menores no acompañados (uno de los grandes grupos criminalizados por Vox) va asociada a un aumento de la violencia.

3. “A los inmigrantes ilegales que entren, que se les expulse directamente”

“Que se suspenda cualquier tipo de ayuda social para ellos”, ha añadido Abascal, despachando rápido y violando cualquier tipo de respeto a los derechos humanos de uno los colectivos más vulnerables.

4. “España lo primero y los españoles los primeros”

El discurso del presidente estadounidense Donald Trump ha calado fuerte en la formación de ultraderecha que ha fortalecido su argumentario en los últimos meses con continuas referencias al magnate y su ya famoso “America first”.

5. “Ideología de género y leyes totalitarias”

“Feminismo opresor”, “feminazis”, “quieren acabar con la mitad de la población”. El líder ultraconservador califica el 8M como “marchas de la muerte” y a quienes claman “contra lo que llaman patriarcado y caricaturizan la belleza de las tradiciones familiares”. Porque reconoce que no le preocupa la violencia de género, sino por casos muy puntuales de denuncias falsas y porque su solución es acabar con la ley que les garantiza protección, como recordó este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

6. “Cadena perpetua”

La formación de ultraderecha ha reiterado en repetidas ocasiones que apoya “la cadena perpetua, sin eufemismos”, para delitos de “máxima gravedad”.

7. “Derogar el aborto”

Es otra de sus grandes señas de identidad: prohibir el aborto y poner fin a lo que denominan “cultura de la muerte”. Porque para Abascal, “lo que la mujer lleva dentro, no es su cuerpo”

8. “Defensa de la familia tradicional”

“Hay un niño que no lo adoptan, que no lo quiere nadie y lo van a adoptar dos homosexuales, yo les aplaudo. Pero creo que es preferible pudiendo elegir, que un niño esté conviviendo con un padre y una madre”, decía en El Hormiguero durante la campaña electoral de otoño de 2019. La formación pide no denominar la unión entre personas del mismo sexo como “matrimonio”.

9. “Ilegalización de partidos”

Es otro de sus mantras más repetidos, sin embargo, la propuesta planteada para ilegalizar partidos separatistas cosechó un reguero de críticas, no solo las ya previsibles de los partidos nacionalistas e independentistas, sino también del PSOE, el PP o Ciudadanos, que acusaron a los de Santiago Abascal de ir en contra de la Constitución y a los que han afeado sus problemas con la pluralidad política o la libertad de expresión.