Vox gasta dinero público en rosarios y juguetes sexistas para los alumnos de un colegio murciano

Un rosario en una imagen de archivo.

Los niños del colegio público de Guadalupe, una pedanía de Murcia donde gobierna la ultraderecha, han recibido varios polémicos regalos por Navidad: diademas de princesas para las niñas, máscaras de Stars Wars para los niños y rosarios para todos.

El Grupo Socialista, según ha publicado la Cadena SER, ha denunciado los obsequios que ha realizado la Junta Municipal, que lidera Vox con el apoyo del PP, y ha afirmado que poseen “un claro sesgo ideológico y sexista”, según ha afirmado el portavoz del PSOE, Enrique Lorca.

El portavoz del PSOE, además, ha apuntado que “al pedáneo, de la formación ultraderechista, que gobierna gracias al apoyo del PP siendo el único representante de Vox, no se le ha ocurrido otra idea más brillante que comprar pulseras decenario para los niños y niñas”.

Además, han decidido “discriminar por sexo a la hora de regalar, con bolsas que incluían diademas, anillos, un despertador de princesas o un bolsito con forma de labios para las niñas; y una máscara de Star Wars o un despertador de Ben para los niños.” “Hay alumnos y alumnas que no son católicos y no quieren el rosario o niñas que no quieren un despertador de princesas”, ha continuado según recoge el diario La Opinión de Murcia.

“El grupo ultraderechista tiene poca credibilidad y, como queda demostrado, pocas ideas, porque hay cientos de regalos, por ejemplo: libros, libretas, lápices de colores. Estos se pueden regalar a unos niños sin que se haga apología partidista de la patria ni de la religión”, ha añadido Lorca.