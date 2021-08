Vuelta al cole: lo que piden epidemiólogos y docentes para repetir el éxito del año pasado

Josep LAGO / AFP) (Photo by JOSEP LAGO/AFP via Getty Images

Josep LAGO / AFP) (Photo by JOSEP LAGO/AFP via Getty Images 'Vuelta al cole' en un colegio de Barcelona el 14 de septiembre de 2020.

Profesores y epidemiólogos también celebran el hito vacunal , pero echan algo en falta en el nuevo protocolo anticovid: la bajada de ratios en las aulas. Si bien el Ministerio de Educación ha pedido a las comunidades que mantengan el profesorado que fue contratado como refuerzo el curso pasado —unos 35.000—, este miércoles Pilar Alegría no ha hecho mención a una reducción de alumnos por clase, que queda en manos de las comunidades. Algunas, como Madrid, ya han dicho que ven “imposible” esta medida.

“ Apostaremos por la máxima presencialidad en todas las etapas ”, ha anunciado la ministra del ramo, Pilar Alegría, tras la reunión. Además de una mayor presencialidad para este año, el acuerdo contempla que la distancia interpersonal no sea necesariamente de 1,5 metros como el curso pasado, sino de 1,2. El Ministerio se apoya en la estrategia de vacunación como “herramienta fundamental” para la seguridad de este curso, cuando seis de cada diez adolescentes de entre 12 y 19 años ya han recibido al menos una dosis.

“Con las cifras que manejamos actualmente, me parece prudente empezar el curso con estas medidas”, opina Mario Fontán Vela , médico especialista en Medicina Preventiva. Fontán destaca que España “lo hizo bien el año pasado”, con lo cual “hay que repetir lo que funciona”.

Con menos estudiantes por clase, “hemos visto que los niños evolucionan mejor, que tienen atención más individualizada”, explica Pilu Hernández. “No es lo mismo tener 20 niños que cinco más y, ya que no ha cambiado nada [de la epidemia] desde junio a septiembre, nos gustaría que esto continuara”, coincide.

Desde Comisiones Obreras ( CCOO ) ven “insuficiente” lo acordado este miércoles. “La bajada de ratios y el refuerzo de personal demostraron ser efectivos”, recuerda Héctor Adsuar López, secretario de enseñanza pública no universitaria de la Federación de Enseñanza de CCOO. El sindicato considera un error que no se mantengan estas medidas: en primer lugar porque “todavía estamos en pandemia”, y en segundo lugar porque, ya antes del coronavirus, la comunidad educativa pedía una rebaja en el número de alumnos para atender mejor las necesidades de cada uno.

Fontán no entiende, por ello, cierto discurso alarmista que sitúa la vuelta al cole como el inicio de una nueva ola pandémica. “Evidentemente, algún contagio y algún brote puede haber, pero, en términos generales, la actuación que se hizo el año pasado en los colegios fue muy positiva”, destaca. “Tenemos a una gran parte de la población vacunada. La transmisión y la repercusión en términos clínicos serán presumiblemente menores que el año pasado”, augura el epidemiólogo.

No obstante, a renglón seguido Fontán advierte de que no se puede fiar todo a las vacunas. “La vacunación por sí sola no nos va a permitir estar en un escenario de 2019”, señala. “Hay que seguir manteniendo las medidas”, dice el preventivista, que cita las ratios, la distancia, las mascarillas y la vigilancia y el control de casos que se hizo en los colegios.