Los ingeniosos WhatsApp de una madre y su hija que van por 130.000 'likes' y subiendo

El original método de una tuitera para ayudar a su madre, aislada en un hotel extranjero, a través de WhatsApp, roza ya los 130.000 me gusta.

“Mi vieja está aislada en un hotel en Dubai y sabe CERO de inglés, así la ayudo”, ha contado la usuaria @camile_blanc. Para demostrarlo, adjuntó un pantallazo de las conversaciones que está manteniendo con ella.

Como se puede ver, la tuitera transcribe fonéticamente algunas frases y palabras en inglés para que su madre pueda defenderse y expresar algunas de sus necesidades, como sábanas o bolsas de basura. Por ejemplo, “Plis send as shits and shugar, and olso som trash bags (Please, send sheets and sugar and also some trash bags).