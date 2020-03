Y Sánchez agarró al 'torovirus' por los cuernos

Primero la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, hizo unas sincopadas declaraciones en las que lo único que estaba claro es que no tenía nada claro, y que tras decir que ella no cerraría Madrid le endosó tal responsabilidad al presidente del Gobierno de la nación. Una obviedad solemnizada, como tantas. Un mensaje vacuo y sin compromiso. Imposible enterarse de si estaba de acuerdo o no con el rumor, ya de olas de doce metros y vientos de cien kilómetros por hora, del cierre de poblaciones, provincias o regiones con mayor incidencia del Covid-19. Después, y ante la evidencia de que las medidas adoptadas, cualquiera que fueran tenían la crítica del PP, se veían desbordadas por el bucle de contagios, hospitalizaciones y fallecimientos piramidales, el jefe del PP, Pablo Casado, pedía solemnemente a Pedro Sánchez que de una vez liderara la crisis. Fue relativamente insólito: quien dirigía, con Ciudadanos y Vox, el bloqueo al Gobierno sanchista, y declaraba que su principal prioridad (porque prioridades hay muchas en el tripartito de conveniencia de las derechas) era bloquear la acción gubernamental, pedía encarecidamente que el presidente cogiera el timón y liderara con firmeza la política contra la emergencia sanitaria y económica planteada por el coronavirus nacido, al parecer, en la ciudad china de Wuhan. Quizás para poder comérselo mejor. El delfín aznarista ya había mostrado uno de sus inmediatos frentes de ataque: la irresponsable celebración feminista del 8-M en toda España, aunque silenció por razones obvias de conveniencia, el ‘festival’ de Vox en Vistalegre, cuando el machote echado p’alante Ortega Smith ya tenía síntomas de estar contagiado… y cuando ya el Covid-19 estaba desatado, sobre todo en la capital, pero no solamente.

Desfilaron festivamente ajenas a la dureza de la realidad sanitaria cientos de miles de personas juntas, agarradas, desconociendo todas y cada una de las recomendaciones de las autoridades sanitarias, internacionales y nacionales, para evitar los contagios y frenar la espiral viral, mientras la situación avanzaba peligrosamente hacia el caos y el colapso de la infraestructura y los medios sanitarios, muy mermados por los ajustes de la crisis y la oleada visceral de privatizaciones.

Y Sánchez no se lo pensó; quizás lo estaba esperando. La propia estructura territorial del Estado dificultaba y dificulta la unidad de acción; pero la Constitución Española encierra fórmulas para resolver situaciones excepcionales, como la declaración del estado de alarma, el más suave antes de los de excepción y sitio. Cada región, y hasta cada ciudad, eran incapaces de controlar la tentación de actuar por su cuenta como entendiera, o le conviniera políticamente a su gobierno. Inés Arrimadas y Pablo Casado, además de la propia evolución del coronavirus, en pleno bucle, le pusieron la toma de control a Pedro Sánchez como le ponían las bolas a Fernando VII para hacer una carambola en la mesa de billar. La oposición pedía un mando único, centralizado, firme, para aprovechar sinergias y evitar distorsiones; y era una petición razonable fuera cual fuese el motivo para su exigencia.

Decía el general De Guille que en política es muy importante sentar el precedente. Y aunque la primera activación del estado de alarma corresponda a José Luis Rodríguez Zapatero para neutralizar la huelga salvaje de controladores aéreos de diciembre de 2010, el problema actual es diferente: se trata poder desarrollar una estrategia única en todo el territorio nacional. El virus tiene una propiedad anticonstitucional, dicho sea con ironía: no respeta las fronteras de las comunidades autónomas, sean presuntuosas naciones, nacionalidades históricas o histéricas o de la tropa del café para todos, ni las de las provincias y municipios… Por eso también hace falta un mando unificado europeo aunque solo sea para coordinar las actuaciones de los estados y desarrollar estrategias basadas en las sinergia y en el principio de la igualdad sanitaria de todos los ciudadanos europeos. Sobre todo en un momento en el que los nacionalismos y los populismos aprovechan cualquier oportunidad para fomentar la división y la vuelta a las andadas.