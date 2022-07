Yolanda Díaz, sobre las diferencias en la coalición: "Soy una mujer muy paciente"

Alejandro Martínez Velez/Europa Press via Getty Images

Además, Díaz ha precisado que todavía no hay fecha para la mesa de seguimiento del pacto de coalición, una reunión que ella misma solicitó con carácter “urgente” la pasada semana, ante las discrepancias por el crédito extraordinario de casi mil millones de euros en Defensa y las medidas para combatir el alza de la inflación.

“El cuidado no es enterarse por la prensa de las noticias cuando estamos en el seno del Gobierno”, ha defendido. En ese aspecto, se ha mostrado partidaria de que se conozcan “los debates que tenemos” en el Gobierno. Por ejemplo, ”¿cómo salimos de esta crisis?, ¿quién la paga?”. Y ha dejado claro que “los de siempre, no pasa por nuestra opción”.

Las medidas para combatir la situación económica

Por otra parte, Díaz ha indicado que desconoce las nuevas medidas que anunciará el presidente del Gobierno , Pedro Sánchez, durante el debate del estado de la nación . No obstante, ha asegurado que responderán “al principal problema de España”, que es la inflación, por lo que “hay que hacer todo lo necesario para reducirla”.

Además, la titular de Trabajo ha hablado sobre otra de las grandes medidas que no han entrado en el nuevo paquete del decreto de medidas anticrisis, pero sí se ha anunciado y está elaborándose, el impuesto extraordinario a las eléctricas. “Estamos trabajando desde Unidas Podemos hemos negociado la incorporación del impuesto a las eléctricas pero, sinceramente, no basta con ese impuesto”, ha esgrimido Yolanda Díaz. A su juicio, “el 83% de la inflación tiene que ver con los márgenes empresariales, no salariales”, con la energía como “factor clave”.