Los tres minutos más aplaudidos de Yolanda Díaz: deja con esta cara a la diputada del PP

Rodríguez acusó a Díaz de jactarse y “hacer parecer un éxito que haya que atender a más de 7,5 millones de perceptores”. “No se trata de eso, en lugar de sacar pecho por pagar subsidios, se trata de que los españoles no tengan que cobrar, se trata de que millones de compatriotas no pierdan el empleo, ¿para eso nos estamos gastando el dinero? Para que puedan mirar al futuro con esperanza, luchar por tener una economía productiva en lugar de una economía subsidiada”, agregó.

La portavoz popular, Elvira Rodríguez , criticó al Ejecutivo porque, dijo “parece que no les preocupa que muchos de los que componen las colas del hambre estén esperando a aquello a lo que tiene legítimamente derecho”.

La diputada del PP acusó al Gobierno de pretender hacer “chantaje político” con los ERTE. “Vincularon su vigencia con el estado de alarma como si fuera una condición necesaria aun cuando sabían que con una simple modificación legal podían subsanarlo”, aseguró la parlamentaria.

Rodríguez preguntó a la ministra qué iba a hacer su departamento para evitar que las empresas cierren y los trabajadores pierdan sus puestos de trabajo. ”¿Dejarán sus dogmatismos a un lado y serán sensibles a demandas de los expertos? Los problemas de los españoles no se resuelven dándoles subsidios o subvenciones o Ingresos Mínimos Vitales, se resuelven generando las condiciones necesarias para que haya empleo, no prohibiendo despidos y criminalizando a los empresarios, no destruyendo empresas y empleos existentes. ¿Le suena Alcoa, verdad señora ministra?”.

En su turno de respuesta, Díaz se mostró tajante con la diputada del PP. “Yo no presumo de nada, señora Rodríguez, pero me parece muy importante que el Gobierno dé protección a seis millones de personas. Yo ya sé lo que han hecho ustedes, las han dejado caer. Nosotros no”, aseguró.

La ministra aseguró que “este Gobierno no va a hacer lo que hizo el Gobierno de Mariano Rajoy” y recordó que “en el 2015 tenían un presupuesto público de 25.000 millones para protección social que dejaron sin ejecutar con cuatro millones de personas en desempleo”.