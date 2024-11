Alemania se planta contra las amenazas nucleares de Putin

La ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, advirtió este martes en Varsovia que Europa tiene que seguir en guardia ante las pretensiones imperialistas del presidente ruso, Valdímir Putin, además de fortalecer la OTAN, aumentar el gasto en Defensa y crear una industria armamentista común.

"La situación de seguridad en Europa no mejorará mientras Putin pretenda llevar a cabo sus pretensiones imperialistas a través de la fuerza", dijo Baerbock en el marco de una reunión ministros de Exteriores de países de la UE y del Reino Unido.

"Tenemos que seguir fortaleciendo la OTAN, mantener el gasto en defensa por encima del 2 % del PIB y crear una industria armamentista europea en la que se haya objetivos comunes", añadió.

Baerbock también destacó la necesidad de mantener el apoyo a Ucrania y dijo que era urgente no ceder en ese punto ni permitirse una pausa. "Putin no nos va a hacer el favor de parar sus ataques contra escuelas y hospitales ucranianos en los días de Navidad", remarcó.

Y, sobre todo, denunció en su comparecencia que Putin busca intimidar a Occidente, ampliando las condiciones para el uso de armas nucleares en la doctrina nuclear actualizada de Rusia. Berlín prestará atención a las advertencias de los países vecinos de Ucrania, garantiza. "No nos dejaremos intimidar", afirmó en un mensaje retador, añadiendo que no es la primera vez que el Kremlin recurre a amenazas nucleares y no las cumple.

La aprobación por parte de Putin de la política actualizada de disuasión nuclear fue confirmada mediante un decreto presidencial publicado ayer. Amplía los escenarios que podrían justificar un ataque nuclear, incluida la "agresión contra la Federación Rusa y sus aliados por parte de un estado no nuclear con el apoyo de un estado nuclear" y ataques no nucleares a gran escala, como los ataques con aviones no tripulados.

Baerbock acusó a Rusia de aprovecharse de los temores de Occidente, pero destacó la unidad sin precedentes de Europa ante esta crisis defensiva, la peor desde la Segunda Guerra Mundial. "Después de febrero de 2022, el gobierno federal dijo que no volvería a cometer este error. Por eso estamos aquí juntos, cooperando como europeos y representando a los países europeos más fuertes", concluyó.