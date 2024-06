Alertan de violaciones sexuales de soldados rusos a hombres ucranianos

Desde el inicio de la guerra rusa en Ucrania desatada por el presidente ruso, Vladimir Putin, en febrero de 2022, se han reportado numerosos caso de abusos cometidos por el ejército ruso contra los ucranianos que permanecen en los territorios temporalmente ocupados. Entre ello, se han reportado casos de violencia sexual, tanto a hombres como a mujeres.

Un grupo de periodistas de la CNN viajaron hasta Kiev para hablar con los fiscales y las víctimas de estos crímenes y comprobaron que los hombres son cada vez más objeto de estas violaciones cometidas por los soldados rusos. Según la Fiscalía General de Ucrania, el personal militar ruso obliga a los hombres a exponer sus propios cuerpos, mutilar sus genitales, violarlos y aplicarles corriente eléctrica.

La Policía de Ucrania ha documentado intentos y violaciones con porras, una pipa, una botella, el mango de una pala, un palo y un bolígrafo. Roman Chernenko, un oficial de inteligencia ucraniano de 29 años, estuvo cautivo durante siete meses. Durante cuatro de estos mese fue atormentado tres veces al día.

"Se reían cuando me torturaban. Me decían que los chechenos estaban jodiendo a mi madre. Me llevaron para que me dispararan dos veces, me amenazaron con violarme", dijo el soldado a CNN. Chernenko fue liberado en un intercambio de prisioneros en enero de 2024, aunque todavía sufre el trauma de su cautiverio, según resalta el mismo medio.

Las autoridades ucranianas que investigan las acusaciones de abuso sexual en el contexto de la guerra señalan que todas las pruebas sugieren que se trata de una técnica intencionada, parte del comportamiento de Rusia en Ucrania.

"Ocurre en todas las regiones que han estado bajo ocupación. En todos los lugares donde se han ubicado tropas rusas, estamos viendo casos de violencia sexual y violencia machista. La conclusión es que parece que es la política rusa", contó a la CNN Anna Sosonska, fiscal y jefa Interina del Departamento de Lucha contra la Violencia Sexual.