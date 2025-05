Desvelan el alto precio de soldados y civiles rusos para escapar de la guerra: "No sabían de qué otra manera salvarse"

Desde el inicio de la guerra, muchos soldados rusos están dispuestos a pagar grandes sumas de dinero para evitar luchar en el frente de la guerra con Ucrania. Sin embargo, las crecientes pérdidas de militares y la escasez de nuevos reclutas, hacen que los sobornos sean más difíciles de ejecutar. La corresponsal del diario Meduza Lilia Yapparova, ha investigado cuanto están dispuestos a pagar estos soldados.

Según publica el medio letón, una salida popular es sobornar a los médicos de combate. En conversación con la corresponsal, un soldado ruso explica que estos "anuncian por la radio que son 'trescientos' heridos y luego los médicos, por acuerdo previo, les inyectan analgésicos, les abren la pierna y les clavan un pequeño trozo de metralla allí", explica Nikolai. "Esto cuesta 300.000 rublos (unos 3.200 euros)".

Además, los soldados también pueden ser dados de baja si reciben el diagnóstico de una enfermedad mientras están en el frente. Sin embargo, debido a la precariedad en el frente, ser dado de baja del ejército ruso, por este motivo, se está volviendo cada vez más laborioso, incluso para aquellos que están dispuestos a pagar "enormes cantidades de dinero", revela Nikolai.

Otra de las formas a las que acuden los soldados es "el secuestro". Según el exdirector ejecutivo de Transparencia Internacional de Rusia, por una suma aún mayor, que oscila entre 200.000 y tres millones de rublos (entre 2.100 y 32.000 euros), "te pueden secuestrar de una base militar y entregarte a otra parte del mundo".

De hecho, este mercado ilícito ofrece formas más ambiguas de escapar del servicio militar, como la reapertura de una cuenta bancaria en el Reino Unido por 29.000 rublos (310 euros). De acuerdo a la información difundida, dado que es ilegal que los soldados rusos tengan cuentas bancarias en el extranjero, esto podría ser motivo de despido.

Desde el inicio de la guerra, los precios por evitar luchar en el frente "se han disparado por tres, o incluso por diez". El experto en anticorrupción Ilya Shumanov confirma, en declaraciones también consultadas por el digital, que, "a principios de 2023, una identificación militar que otorgaba un aplazamiento de categoría G (temporalmente no apto) se vendió por un millón de rublos o más en la web oscura (Darknet)".

De este modo, según Darya Berg, jefa de socorro y evacuación de Get Lost, el "servicio" más popular en el mercado de evasión de reclutamiento, "los precios se han disparado no solo porque "la gente simplemente no sabía de qué otra manera salvarse", sino también porque los reclutas están sujetos a controles más frecuentes y los médicos responsables de las pruebas están bajo un escrutinio más intenso".

En otoño de 2022, este mercado negro online estaba repleto de anuncios que ofrecían ayudar a las personas a "escapar de la esclavitud del ejército" y obtener "una identificación militar con una hermosa enfermedad". Uno de ellos, recogido por Meduza, decía, "¿No quieres arriesgar tu vida? Hay una salida. No hay necesidad de sentarse con miedo en un apartamento alquilado, huir a Mongolia a pie o navegar con un amigo a través del estrecho de Bering. Póngase en contacto con nosotros". El precio: siete millones de rublos (75.000 euros).

Los usuarios de la Darknet y los grupos de chat de Telegram también venden documentos que proporcionan motivos para el aplazamiento o la exención del servicio militar. En la publicación se enumeran algunos de ellos.

Registros de pacientes que muestran "temporalmente no apto" para el servicio militar: 310 euros.

"Un certificado de VIH con un código QR": de 33.000 a 125.000 rublos (de 350 a 1.5300 euros)

Un certificado médico de hepatitis: de 130 a 260 euros.

Asma bronquial o hipertensión arterial: 30.000 rublos (319 euros).

Tuberculosis: 12.000 rublos (128 euros).

Un certificado de discapacidad falsificado, disponible en la Darknet por 1.300 dólares

Aun así, el medio asegura que un gran porcentaje de estos anuncios son estafas. "Cuando una persona se asusta por un aviso de reclutamiento, se apresurará a entregar cualquier cantidad de dinero. Primero le piden que transfiera 2.100 euros y envíe fotocopias de los documentos. El índice de confianza sube, pero luego el proceso se prolonga y se prolonga", explica una fuente al medio. "Son solo estafadores que se aprovechan del miedo", concluye.

