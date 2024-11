Australia se convierte en el primer país del mundo en prohibir el acceso a redes sociales a los menores de 16 años

Australia se ha convertido este jueves en el primer país del mundo en prohibir el acceso a redes sociales a los menores de 16 años; en realidad en el primer país en obligar a las empresas de redes sociales a rechazar a los menores de 16 años, porque el foco, dicen, tiene que situarse ahí, en las compañías tecnológicas y no en los jóvenes. Se trata, según el primer ministro australiano, Anthony Albanese, de una “reforma pionera e histórica”. La nueva norma impondrá a las empresas, en definitiva, la obligación de “tomar medidas razonables” para evitar el acceso a menores de 16 años.

¿Y por qué Australia ha tomado esta decisión? Porque han comprobado que, mientras las “experiencias reales, con personales reales, cara a cara, [...] aportan un beneficio social”, lo que las redes sociales están causando es justo lo contrario, “daño social”. Un deterioro del que las empresas de redes sociales deben hacerse responsables, no los jóvenes ni sus padres. Se trata, además, “de apoyar a los padres y proteger a los niños, y de garantizar que los niños tengan una infancia y los padres tengan tranquilidad”.

La norma establece sanciones de hasta 49,5 millones de dólares australianos a aquellas compañías que no tomen las medidas oportunas para impedir el acceso a estos menores. Más de 30 millones de euros. Ni los menores ni sus padres serán sancionados. Al Gobierno australiano tampoco le importa demasiado que los jóvenes sean capaces de salvar la prohibición. “Sabemos que algunos encontrarán soluciones alternativas, pero lo que estamos haciendo es enviar un mensaje a las empresas de redes sociales para que mejoren sus prácticas”, ha detallado el primer ministro.

Sin embargo, todavía no está claro el cómo las compañías tecnológicas van a poder garantizar la ley. De qué manera, vaya, van a poder comprobar la edad de sus usuarios. Lo más sencillo, quizás, sería solicitar un documento de identificación gubernamental, algo como el DNI, pero la propia ley lo impide después de que muchos advirtieran del efecto que esto tendría en la privacidad de los usuarios. Según recogía hace tiempo The New York Times, “los activistas afirman que los controles de edad forman parte de un lento avance hacia un mundo en el que las empresas, e incluso los Gobiernos democráticos, tienen una visión casi total de la vida de las personas”. Es como si al entrar en una discoteca, el vigilante te pidiera el DNI y se lo quedara para siempre. El Comisionado de Seguridad Electrónica de Australia, encargada de comprobar el cumplimiento de la norma, propone, según The Sydney Morning Herald, un “enfoque tokenizado de doble ciego”. Es decir, que los usuarios verifiquen su edad ante un tercer organismo que permitiría su acceso a las redes sin revelar ningún tipo de información personal.

Además de la edad, tampoco está claro qué redes se someterán a esta orden. Se sabe que sí están incluidas Instagram, X (antes Twitter), Facebook, Snapchat o Discord, no así las aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp o Telegram, ni YouTube. Se desconoce también si esta prohibición incluirá a otras plataformas o videojuegos.