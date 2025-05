Del "Canadá no está en venta" de Carney al "ya veremos" de Trump: lo que deja su primer cara a cara

"Canadá no está en venta". Una frase que no tendría que significar nada, más allá de lo obvio, si de por medio no estuviera Donald Trump. Ha sido Mark Carney, el recién elegido primer ministro del país norteamericano quien se lo ha espetado, a la cara, al líder estadounidense en su primer encuentro en persona.

La cita de este martes en la Casa Blanca, plagada de gestos amables, también tenía un tanto de desafío, como entre bromas ha dejado claro el líder canadiense. Carney traía un mensaje a su contraparte en pleno ruido por el interés de Trump de hacerse con Canadá como un enorme estado más, el 51º de EEUU. Un 'no es no' en versión americana.

Abría fuego Trump, a preguntas de los medios, que convirtieron el asunto en la cuestión central de la recepción previa al encuentro privado. "Para bailar el tango se necesitan dos... Pero no vamos a hablar de eso a menos que alguien quiera hacerlo".

Irónico, Carney quiso llevar la cuestión a 'territorios' puramente trumpistas. "Como saben en el sector inmobiliario, hay propiedades que nunca se venden... Estamos en una ahora mismo... no se vende. No se venderá", añadía tajante el político liberal canadiense.

Retador entre sonrisas, Trump matizaba el comentario, dejando el horizonte expansionista abierto, porque si Canadá se convierte o no en futuro estado de los EEUU "sólo el tiempo lo dirá".

"Nunca digas nunca. Veremos con el tiempo qué pasa", ha apuntado el magnate, que no ha querido ir más allá y se ha limitado a destacar el "cariño" mutuo entre Washington y Ottawa y los "pasos adelante" en el compromiso de Canadá en materia de defensa, asunto en el que Carney ha destacado el "liderazgo internacional" de Trump.

Compras o anexiones aparte, lo que sí aparece en el guion oficial del encuentro es la negociación de los aranceles y la apertura de un nuevo tiempo de relaciones bilaterales tras el fin de la era Trudeau y su 'sucesión' en la figura de Mark Carney.