Axel Kicillof, el contrapeso peronista que quiere frenar el tsunami de Javier Milei

Axel Kicillof, quien fuera ministro de Economía en el Gobierno de Cristina Fernández y que este lunes ha renovado su cargo como gobernador de Buenos Aires, se ha erigido en el contrapeso político del nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, a quien le ha dedicado varias frases del discurso que ha pronunciado en la toma de posesión del cargo ante los diputados y senadores provinciales en la sede de la Cámara de Diputados, en La Plata.

"Pese a todas las dificultades, los bonaerenses evaluaron que lo que falta en materia de vivienda, de salud, de infraestructura no se consigue ni con motosierra ni con ajuste", apuntó Axel Kicillof, quien renueva mandato con la seguridad de que los resultados electorales en la provincia de mayor censo en Argentina "dijeron que no sobran derechos, que no sobra Estado, sino exactamente al revés: hace falta más y mejor Estado".

Kicillof, quien estará en el poder junto a Verónica Magario como vicegobernadora, se llevó un 45% de los votos en las elecciones generales del 22 de octubre, por delante de Néstor Grindetti (Juntos por el Cambio, 26,59%), Carolina Piparo (La Libertad Avanza, 24,62%) y Rubén Sobrero (Frente de Izquierda, 3,89%).

Pese a la victoria electoral del peronismo en la provincia de Buenos Aires, el exministro de Cristina Fernández no ha eludido en su discurso la derrota del movimiento a nivel nacional: "A nivel nacional, las elecciones la ganó una orientación que no es la nuestra. Ganaron otras ideas y otras políticas, lo cual nos coloca en una situación contradictoria", indicó antes de recordar que es el gobernador "de casi el 40% (de la población argentina), cuya calidad de vida depende, en mucho, de lo que haga o deje de hacer el gobierno nacional".

"No se dice que lo que falta en la Provincia son los recursos que produce y aporta a la coparticipación federal", ha argumentado el nuevo gobernador de Buenos Aires. "Con esa desproporción entre lo que producimos y recibimos es imposible", por lo que ha apostado por "recuperar los recursos que le fueron quitados a nuestra provincia".

En la toma de posesión de Kicillof han participado la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, los miembros del gabinete, intendentes, legisladores nacionales, autoridades de religiosas, sindicales y universitarias, informa la agencia de noticias argentina Télam.