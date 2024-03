Biden bromea sobre su edad en su primer anuncio tras el Supermartes

La campaña del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha lanzado este sábado un nuevo anuncio televisivo en el que el mandatario bromea sobre su edad, un tema que preocupa a los votantes de cara a las elecciones de noviembre.

"Miren, no soy joven. Eso no es ningún secreto", dice Biden, de 81 años, en el anuncio dirigiéndose a la cámara, el primero tras el Supermartes. "Pero aquí está la clave: yo entiendo cómo se pueden conseguir cosas para el pueblo estadounidense. He liderado al país para sacarlo de la crisis de la covid. Hoy, tenemos la economía más sólida del mundo", argumenta el mandatario.

El anuncio destaca el contraste entre su visión de Estados Unidos y la del expresidente Donald Trump (2017-2021), que se encamina sin oposición para ser el candidato republicano en las elecciones de noviembre. El anuncio, de 60 segundos, es el primero de una campaña publicitaria que durará seis semanas y en la que el equipo de Biden ha invertido 60 millones de dólares.

Esos anuncios se emitirán en estados clave como Arizona, Georgia, Michigan, Carolina del Norte, Nevada, Pensilvania y Wisconsin, y estarán dirigidos especialmente a votantes jóvenes y a aquellos que se identifican como hispanos y afroamericanos, cruciales para la reelección de Biden.

Una encuesta de la cadena NBC, publicada el pasado mes, reveló que el 62% de los votantes sentía "gran preocupación" por la edad del mandatario.

Biden, el presidente de mayor edad en la historia de Estados Unidos, ya abordó el tema durante el discurso del estado de la Unión que pronunció este jueves frente a ambas cámaras del Congreso y en el que se mostró especialmente enérgico, lo que ha contribuido a silenciar, al menos temporalmente, las críticas sobre su edad.

Durante su intervención, también hizo bromas sobre su edad y argumentó que el verdadero problema son las "viejas" ideas de su rival, Trump, quien busca devolver a Estados Unidos a una época de "odio, ira y venganza".