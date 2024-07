Biden y Trump llaman a la unidad de EEUU tras el atentado contra el expresidente

Un día después de que una de las ocho balas que salieron del rifle que disparó Thomas Matthew Crooks, el joven identificado como el autor del intento de magnicidio de Donald Trump, rozase la oreja derecha del expresidente en un mitin en Pensilvania, que se saldó con un muerto y dos heridos, el presidente Joe Biden y el propio Trump han llamado a la unidad nacional -cada uno con su estilo- y han condenado la violencia, que ha elevado a un nivel máximo la tensión de una campaña electoral a la que aún le restan cuatro meses.

"En este momento, es más importante que nunca que nos mantengamos unidos y mostremos nuestro verdadero carácter como estadounidenses, manteniéndonos fuertes y decididos y no permitiendo que el mal gane", señalaba Donald Trump a través de su red social, Truth Social, en el que ha sido su primer mensaje público después del atentado y en el que, por otro lado, avanzaba su presencia en la Convención Nacional del Partido Republicano que empieza este lunes en Wisconsin y en la que, en un momento en el que las encuestas le sonríen, se convertirá en el candidato a la Casa Blanca en noviembre.

El sábado tanto el Partido Republicano como la campaña de Donald Trump, de 78 años, indicaron que la convención seguía adelante tal y como estaba prevista, aunque después de lo sucedido en Pensilvania, se elevarán las medidas de seguridad del evento. Una cita a la que, por otra parte, el magnate neoyorquino llega en su mejor momento: si a la ventaja que mantenía en las encuestas respecto a su rival, Joe Biden, se acrecentó a lo largo de este mes después del debate presidencial de la CNN, ahora, la figura del republicano ha alcanzado una dimensión heroica, a los ojos de sus simpatizantes, después de sobrevivir al intento de asesinato este fin de semana.

"¡Soy Donald J. Trump y NUNCA ME RENDIRÉ! Siempre os querré por haberme apoyado. Unidad. Paz. Hagamos Estados Unidos grande de nuevo", señalaba en una newsletter que ha enviado su campaña horas antes de que uno de sus hijos, Eric Trump, anunciase en 'X' que había aterrizado en Milwaukee junto a su padre para asistir a la Convención Nacional del Partido Republicano. "Aterrizo en Milwaukee con Donald Trump", señala en un breve mensaje publicado junto a un vídeo en el que se ve el aterrizaje del 'Trump Force One'.

Biden pide "enfriar" el clima político en Estados Unidos

Joe Biden se dirige a los estadounidenses desde el Despacho Oval. Erin Schaff

Mientras Donald Trump se prepara para su nominación en Wisconsin, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se ha dirigido a los estadounidenses en un discurso emitido desde el Despacho Oval de la Casa Blanca en el que ha hecho un llamamiento a la unidad nacional, ha instado a "enfriar" el clima político en el país para que no se convierta en un campo de batalla y, además, ha animado a los ciudadanos a que resuelvan sus diferencias políticas "en las urnas, no con las balas".

"No hay lugar en Estados Unidos para este tipo de violencia, para ningún tipo de violencia, nunca, punto, sin excepciones. No podemos permitir que esta violencia se normalice. El ambiente político en este país se ha calentado mucho. Es hora de enfriarlo. Todos tenemos la responsabilidad de hacerlo", ha señalado Biden en un discurso en el que

ha recordado otros ataques violentos que ha vivido la política local recientemente, como el asalto al Capitolio de 2021 o la agresión a martillazos contra el marido de Nancy Pelosi.

"En Estados Unidos resolvemos nuestras diferencias en las urnas. Así es como lo hacemos. No con balas. El poder de cambiar a Estados Unidos siempre debe estar en las manos de la gente, no de un posible asesino. El camino a seguir a través de visiones opuestas de campaña debe resolverse de manera pacífica, no mediante actos de violencia", ha declarado en un discurso que pronunciaba horas después de anunciar la apertura de una investigación independiente sobre el intento de asesinato de Trump.

"Nada es más importante para nosotros que permanecer juntos", ha asegurado, si bien ha hecho hincapié en que la elección de las próximas elecciones "dará forma tanto al futuro de los Estados Unidos como del mundo en las próximas décadas". En este sentido, Biden ha abogado por "la decencia, la dignidad y el juego limpio" porque cuánto más cercanas están las elecciones "más hay en juego y más fervientes se vuelven las pasiones".

El atentado contra Trump impacta en la campaña

Preparativo de la Convención Nacional del Partido Republicano en Milwaukee, Wisconsin. Brian Snyder

El ataque contra Donal Trump ha tenido un impacto inmediato en la campaña. Algunos congresistas demócratas, según Axios, aseguran en privado que su prioridad es la de asegurar que ellos, sus familias y sus empleados tienen garantizada su seguridad en este ambiente político. Joe Biden ha pedido que no se especular con los motivos que llevaron al joven Thomas Matthew Crooks a abrir fuego contra el magnate republicano haciendo uso de un rifle que había comprado su padre.

Los republicanos, por su parte, han pedido que el aparato del partido evite hacer públicos mensajes agresivos y se centre en mostrar unidad en la víspera de la convención nacional que certificará la candidatura de Donald Trump a la Casa Blanca. El cónclave dominará el escenario mediático del país esta semana y sus participantes no se olvidarán de repetir que Biden no está en condiciones de seguir gobernando el país. Milwaukee se ha blindado ya ante la llegada de los 15.000 delegados del Partido Republicano que se desplazarán a Wisconsin desde los otros estados del país para entronizar a su candidato.

Mientras la campaña electoral de las presidenciales de noviembre sigue adelante, el FBI ha descubierto que el autor del atentado, Thomas Crooks, actuó en solitario y disparó al expresidente desde una azotea usando un rifle que había comprado legalmente su padre.

El FBI tampoco tienen indicios de que el joven de 20 años abatido tuviera problemas de salud mental y menos aún se le conocen antecedentes penales. Ahora, está analizando el contenido del teléfono móvil de Crooks cuya familia, aseguran, está cooperando con la investigación de un suceso que se investiga como un caso de "terrorismo doméstico".