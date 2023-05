China moviliza el temido escorpión de dos colas

La tensión entre China y Taiwán continúa aumentando con el paso de las semanas. Si la situación parece estar a punto de estallar desde hace meses, el juego que se trae entre manos Pekín, no favorece a que se relajen los ánimos en la frontera taiwanesa.

El último episodio que ha tenido lugar durante esta semana ha estado protagonizado por un dron chino con capacidad para transportar armamento pesado, que ha sobrevolado la frontera con Taiwán, en lo que se ha considerado una nueva entrega de la campaña impulsada desde Pekín hace meses, conocida como "Cerco de islas".

Esta nueva situación ha recrudecido aún más el ambiente de tensión entre ambos territorios, y China, una vez más, ha utilizado su poderío militar para hacer una demostración más de su fuerza sobre Taiwán.

38 drones enviados por Pekín

El dron en cuestión fue uno de los 38 enviados por el Ejército Popular de Liberación (EPL) al Estrecho de Taiwán, donde llegaron todos en menos de 24 horas, según informó el Ministerio de Defensa de Taiwán.

Se trata de un avión de combate que puede recorrer una distancia de hasta 6.000 kilómetros y puede aguantar 35 horas, con una carga máxima de 1.200 kg y sensores de vigilancia. Puede transportar bombas, misiles aire-tierra o misiles de crucero.

Conocido como el escorpión de dos colas, el dron TB-001 es uno de los más potentes que posee el gigante asiático. Su nombre lo debe a la forma en la que esconde sus misiles debajo de las alas.

No es la primera vez que se usa

Las autoridades taiwanesas identificaron los aviones no tripulados cuando estos llegaron al de Bashi, la zona fronteriza entre Taiwán y Filipinas, que posteriormente ascendió por el este para regresar después a territorio chino.

Aunque no es la primera vez que se usa este dron -ya fue utilizado tras la cita entre la presidenta Tsai Ing-wen y el congresista republicano Kevin McCarthy-, es cierto que en esta ocasión no ha llegado a entrar en espacio aéreo taiwanés, por lo que el gobierno no tomará ningún tipo de medida extraordinaria que aumente la tensión con China.