China responde a la acusación de ayudar a Rusia y avisa a la OTAN

SERGEI BOBYLYOV/SPUTNIK/AFP via Getty Images

China no sale del foco internacional pero tampoco se calla. La portavoz de la diplomacia de Pekín ha respondido con dureza a las acusaciones de que estarían ayudando militarmente a Rusia y ha acusado a países de la OTAN de "seguir echando leña al fuego".

"China no es quien creó la crisis de Ucrania ni es parte de ella", ha comenzado Mao Ning, tras oír las palabras de un asesor de Emmanuel Macron. Al respecto, la portavoz de Exteriores ha añadido que "estamos comprometidos a facilitar conversaciones para la paz", ha dicho. A finales de marzo se hizo público el plan de paz defendido por Pekín, un documento con 12 puntos que valoró positivamente Putin, no así Zelenski.

Para China, mientras ellos usan los elementos militares "de manera prudente y responsable", "los actos de ciertos países de la OTAN siguen echando leña al fuego", sin mencionar esos países en concreto. Sí lo ha hecho en referencia a la cantidad de armamento y elementos de última generación que desde la alianza atlántica siguen enviando a Kiev, como se recalcó en la reciente Cumbre OTAN en Vilna.

El pasado viernes, en los márgenes del Foro de Seguridad de Aspen (EEUU), el asesor de Macron Emmanuel Bonne aseguró que existen indicios de que China estaría entregando equipamiento militar no letal a China. "Están haciendo cosas que preferiríamos que no hicieran", dijo el asesor del presidente Macron. "Lo que más necesitamos es la abstención de China. Necesitamos que entiendan que Ucrania es un conflicto de magnitud global y que no podemos ofrecer una derrota a Ucrania (...) lo que está en juego en Ucrania es mucho más que la soberanía de Ucrania. Se trata en gran medida de la estabilidad del mundo", aseveró entonces

Desde el inicio de la guerra, y pese a la cercanía personal entre los presidentes Xi Jinping y Vladimir Putin, China ha defendido su neutralidad e incluso se ha propuesto como intermediario en el conflicto. Sin embargo, los socios de Ucrania han instado a Pekín a que demuestre mayor determinación y condene de la invasión.

A principios de este año, EEUU y sus aliados acusaron a China de apoyar Rusia al no haber cortado lazos económicos. Unas declaraciones calificadas de "difamatorias" por Pekín que defendió su soberanía para llevar a cabo sus propios acuerdos comerciales y no seguir las sanciones "unilaterales" de Occidente.