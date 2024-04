Corren ríos de sangre en Francia

Ríos de sangre. No, no es el titular de ninguna película en cartelera ni mucho menos un pasaje bíblico. Es, literalmente, el problema que sorprendió a los habitantes de la localidad francesa de Venarey-les-Laumes, en Borgoña. Y no, a pesar del juego que da el topónimo, insistimos en que no se trata de un guiño o metáfora.

Los vecinos de dicha localidad se toparon el pasado 2 de abril con que a los problemas derivados de las últimas inundaciones que asolaron la región -con el paso de la borrasca Nelson- había que sumarle otro inconveniente. Como si de una cinta de terror clásica se tratase, el agua que se acumulaba en sus calles venía con un potente color rojo.

El olor pestilente que acompañaba a esas aguas confirmó la peor de las hipótesis. Efectivamente, era sangre mezclada en ella. Así lo recogió la cadena de televisión France 3 en una información en la que apuntó a que esas inundaciones habían hecho fluir sangre a las tuberías procedente del matadero de Venarey-les-Laumes, en Côte-d'Or.

"¡La sangre se infiltrará en las paredes!"

Lo cierto es que los testimonios de vecinos afectados recogidos por dicha cadena de televisión gala plasman el malestar generalizado por lo ocurrido. "¡Apesta, está contaminando nuestros hogares!", explicó Marise, una residente de la localidad en declaraciones a France 3.

"Tendrán sangre en sus casas" Marise, vecina afectada, en declaraciones a 'France 3'

"Las personas [con viviendas] más cercanas a las alcantarillas tendrán sangre en sus casas. Se infiltrará en las paredes... ¡No puedes deshacerte del olor a sangre de esa manera!", ha lamentado la vecina.

"Nos hemos puesto en contacto con la ARS, la prefectura y la dirección departamental de protección de la población para poder volver a una situación sanitaria correcta en los próximos días", detalló el alcalde de Venarey-les-Laumes, Patrick Molinoz, a France 3.