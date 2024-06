Cuánto cobran los eurodiputados en 2024: salario, dietas, impuestos, asistentes y jubilación

Dursun Aydemir / Anadolu Agency via Getty Images

La décima legislatura europea ya está aquí. Tras las elecciones comunitarias del 9-J, la semana pasada ya comenzaron las negociaciones para formar los distintos grupos políticos en la Eurocámara. Cada bloque requiere para su conformación de un mínimo de 23 diputados, de al menos siete Estados miembros, y han de estar configurados para cuando comience el primer pleno, a mediados de junio.

El Parlamento Europeo ha difundido ya un calendario en el que expone que, desde hoy martes, los grupos tienen cita para irse registrando como tales. El proceso durará unos 15 días. La primera reunión de los grupos políticos será la del Partido Popular Europeo (PPE), este 18 de junio, y la última, será la de Renovar Europa y los Conservadores y Reformistas. ambos el 26 de junio.

Cuando sus señorías están ya firmando sus actas y recibiendo su pack de bienvenida, toca preguntarse por sus condiciones. El de eurodiputado es un cargo muy atrayente para cualquier político, no sólo por el prestigio que otorga formar parte de la institución europea, también por el elevado salario que se percibe.

En concreto, el Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo estipula en su artículo 10 que el sueldo (que recibe la denominación de asignación) equivale al 38,5% del sueldo base de un juez del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

En cifras, ello se traduce en que cada eurodiputado tiene en este año 2024 un salario de 10.075,18 euros brutos mensuales. No obstante, esa cantidad está sujeta a un impuesto de la Unión Europea y al pago de una cotización a un seguro de accidentes. En consecuencia, el sueldo neto se reduce a 7.853,18 euros al mes.

En cualquier caso, el Parlamento Europeo aclara en su sitio web lo siguiente: “Dado que los Estados miembros pueden imponer gravámenes nacionales adicionales, las cifras netas definitivas dependen del régimen fiscal del país de origen del diputado”.

Dietas para gastos generales y dietas diarias



Al salario propiamente dicho hay que añadirle también las dietas. Las hay de dos tipos dependiendo del motivo: dietas para gastos generales y dietas diarias (o de estancia).

Las dietas para gastos generales se cifran en 4.950 euros mensuales. Se trata de “una cantidad a tanto alzado que permite a los diputados cubrir gastos para el alquiler de oficinas en el Estado miembro en el que son elegidos, equipos y programas informáticos, material de oficina, teléfonos móviles y contratos de teléfono e internet”, según explica el Parlamento Europeo en el apartado correspondiente a dietas de su sitio web.

En ese sentido, se precisa que “en el caso de que, en un año parlamentario (de septiembre a agosto), asistan a menos de la mitad de las sesiones plenarias y no justifiquen debidamente sus ausencias, los diputados reciben la mitad de esas dietas”.

Por otra parte está la dieta diaria, también conocida como dieta de estancia, que asciende a 350 euros diarios. El Parlamento Europeo detalla que “es una cantidad a tanto alzado que cubre el alojamiento, las comidas y los gastos relacionados de cada día que un diputado al Parlamento Europeo se encuentra por asuntos oficiales”.

A ambas dietas hay que añadirle también la compensación de los gastos de viaje. El Parlamento Europeo los cubre para que los diputados puedan participar en las distintas reuniones del Parlamento Europeo, como son las reuniones plenarias, las de las comisiones y las de los grupos.

“A los diputados se les reembolsa el coste real de los billetes adquiridos para asistir a las reuniones, previa presentación de los recibos. Los límites máximos se fijan en la tarifa aérea de clase business (clase ‘D’ o similar), el billete de tren de primera clase, o 0,58 euros por km para los viajes en automóvil (hasta un máximo de 1.000 km)”, apunta el Parlamento Europeo.

Si tomamos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el suelo de estos representantes públicos supone cinco veces más de lo que cobra un trabajador medio en España, casi nueve veces por encima del salario mínimo y prácticamente tres veces el salario de un diputado en el Congreso, resume la CNN.

Asistentes de los eurodiputados



Otra ventaja de la que gozan los eurodiputados es la de la contratación de asistentes con cargo al presupuesto de la institución. El Parlamento Europeo señala en su sitio web que “los diputados son libres de seleccionar a sus asistentes con cargo a una dotación presupuestaria fijada por el Parlamento Europeo en 28.696 euros al mes (a fecha 01-07-2023)”.

“Todos los diputados al Parlamento Europeo tienen derecho a la misma cantidad y no reciben fondos directamente. No podrán contratar a parientes cercanos, y los asistentes no deben participar en actividades que puedan crear un conflicto de intereses”, añade el Parlamento Europeo.

Y cuando dejan el cargo...

Los beneficios no terminan una vez abandonada la Eurocámara, ni mucho menos. Tras dejar su cargo, al eurodiputado le espera una importante indemnización en base a su contrato blindado o paracaídas de oro, siempre y cuando haya estado en el cargo durante al menos un año, informa Euronews.

Los legisladores europeos tienen derecho a una indemnización transitoria equivalente a un mes de salario por cada año trabajado. Es decir, que un miembro saliente puede ganar hasta 210.185 euros, siempre bajo la condición de que no asume otra función ni en el Parlamento ni en ningún cargo público. De hacerlo, su nuevo salario se deducirá de esa indemnización transitoria.

En caso de que el legislador saliente acepte un trabajo en el sector privado o en cualquier otro lugar fuera del sector público, el subsidio total se mantiene, sin importar las razones por las que haya abandonado su escaño.

"El derecho a la indemnización transitoria no es sólo para los diputados que no sean reelegidos" recuerda un portavoz del Parlamento, "sino también para los diputados que, por cualquier motivo, terminen su mandato en medio de la legislatura".