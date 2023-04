Se desata la polémica en Francia por una secretaria de Estado que será portada de 'Playboy'

En un clima político extremadamente convulso, la oposición de izquierda acusa al Gobierno de intentar desviar la atención con su política de comunicación, con el último ejemplo de la próxima aparición de la secretaria de Estado de Economía Social y anterior ministra delegada de Igualdad, Marlène Schiappa, en la portada de la revista Playboy del domingo 8 de abril.

Schiappa aparecerá vestida con una túnica blanca en varias fotos, que ya han sido filtradas y que ilustran una larga entrevista sobre feminismo, aborto, derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI+, literatura y otros temas sociales. La primera ministra, Elizabeth Borne, consideró que la presencia de Schiappa en la revista "no es apropiada, menos aún en este período", pero eso no ha calmado a la oposición.

Otra de las cuestiones que están marcando esta polémica se corresponde con el número que lleva escrito en un pecho Schiappa en la imagen que ilustrará la mencionada portada: "49.3". Precisamente, se trata del mismo número que el del artículo que implementa la contestada y criticada reforma de las pensiones del Ejecutivo de Macron.

El anuncio sobre Playboy cerró una semana en la que Macron apareció en la publicación infantil Pif Gadget, en lugar de hablar al país sobre la crisis política por la reforma de las pensiones, y con la entrevista que dio el ministro de Trabajo, Olivier Dussopt, a otra revista en la que reveló su homosexualidad.

"Es una tentativa patética y desesperada de distracción", aseguró en la cadena BFM la senadora Aurélie Trouvé, de La Francia Insumisa. Y la diputada ecologista Sandrine Rousseau afirmó tener la impresión de que todo es "una cortina de humo" del Gobierno en "plena crisis social".

Diversidad de opiniones: "Pensábamos que era el Día de los Inocentes"

"Es desgarrador" o "Pensábamos que era el Día de los Inocentes", han opinado varios pesos pesados de la política francesa, incluidas personalidades de su propio partido político, La República En Marcha, que lidera el presidente Emmanuel Macron, informa la cadena BFMTV.

En cambio, otras voces como la del ministro del Interior, Gérald Darmanin, han defendido a Schiappa. "No me haréis decir nada malo de Marlène Schiappa (...). Ser una mujer liberada no es tan fácil", ha apuntado.

La propia Schiappa ha reaccionado en Twitter con un mensaje en el que argumenta que "defiendo el derecho de las mujeres a disponer de su cuerpo en todas partes y en todo momento". "En Francia, las mujeres son libres. Con todo respeto a los retrógrados e hipócritas", ha remachado.