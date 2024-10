Descubre que lleva 15 años pagando las facturas al vecino, sospecha de estafa y la verdad le impacta por otro lado 

Ken Wilson, residente de la caiudad de Vacaville, en California, cansado ya de pagar las elevadas facturas para su reducido consumo doméstico, decidió comprar un contador especial para averiguar cuánta energía consumía realmente. Así descubrió que realmente pagaba de más, lo que no esperaba era el motivo que había detrás.

Al confirmar que pagaba mucho más de lo que consumía, Wilson se puso en contacto con su compañía eléctricaz, la Pacific Gas and Electric Company (PG&E), para solicitar la intervención urgente de un técnico, según ha informado el medio italiano Corriere della Sera.

"Incluso después de apagar todos mis interruptores, salí a comprobar si el medidor seguía detectando consumo: seguía haciéndolo y no lo podía creer", contó el hombre a la CBS. "Entonces, cuando noté picos en el sitio web de PG&E mientras los interruptores estaban apagados, me dije: 'No estoy vigilando mi consumo. Estos son consumos ajenos". En ese momento, había tres hipótesis sobre la mesa: "Pensé que había una fuga, que alguien me estaba robando la luz o que el contador estaba defectuoso".

Pero no resultó ser ninguna de estas opciones. Como supo más tarde, por un descuido de la propia compañía eléctrica, Wilson pagaba las facturas del apartamento de al lado de su complejo residencial.

Al pedir disculpas al desafortunado cliente en una nota enviada a la prensa, la empresa estimó inicialmente que el error se prolongaba "potencialmente desde 2009 ". Sin embargo, el interesado señaló que vive en el apartamento desde 2006, por lo que la cuestión queda abierta. Mientras tanto, sin embargo, el hombre ya ha logrado dos resultados importantes: la resolución del problema técnico que provocó la confusión y el abono de un primer tramo de reembolso de más de 600 dólares, equivalente al exceso de dinero desembolsado durante un período de tres años.