Emerge inesperadamente la amenaza rusa en el debate sobre quién está tras el apagón en España

El apagón sufrido en España y Portugal este lunes continúa coleando y sembrando todo tipo de dudas respecto a qué fue lo que paso. Además, el paso de las horas y la ausencia de respuestas por parte de las administraciones públicas no están haciendo sino agrandar las dudas y alimentar nuevas hipótesis.

Recientemente, el diario británico Express publicó una información muy llamativa respecto a lo que pudo ocurrir el 28 de abril, día que pasará a la historia de Europa por haberse producido uno de los mayores apagones más grandes de la historia del continente. Según informaron en el medio citado y debido a que oficialmente no se ha descartado ninguna hipótesis, existe la posibilidad de que lo ocurrido pueda responder a un posible ciberataque.

Así, en Express destacan a dos colectivos de cibercriminales prorrusos, Dark Storm Team y NoName057. Ambas se atribuyeron la responsabilidad del apagón eléctrico que dejó a casi toda la península a oscuras durante horas -en muchos casos más de 20-.

Esta reivindicación del ataque se produjo a través de dos redes sociales, Telegram y X, a través de las cuales, los hackers compartieron enlaces de redes gubernamentales portuguesas supuestamente comprometidas.

Por un lado, Darkstorm se preguntó irónicamente en X: "¿No es gracioso cortar la electricidad a países desde casa?", al tiempo que compartían enlaces en los que se ilustraban interrupciones importantes en el Ministerio del Interior, de Justicia o de Medio Ambiente de Portugal.

Por otro lado se encuentra NoName057, otro conocido grupo de hackers partidarios del Kremlin que, aunque no reivindicaron abiertamente el ataque como sí Darkstorm, es importante saber que es un grupo que "ha estado vinculado previamente a operaciones dirigidas contra naciones de la OTAN e instituciones críticas contrarias a Rusia", apuntó el sitio de monitoreo de piratería Leakd.

Por todo esto, y aunque o se aventura a asegurar por completo que lo ocurrido en la península se debe a un ciberataque directo, señala que "las implicaciones son escalofriantes". En este caso, se trataría de uno de los mayores ataques que contra instalaciones críticas en Europa.

Red Eléctrica y Portugal descarta un ciberataque

Sin embargo, y en contraposición a la postura del gobierno español, el operador eléctrico del país, Red Eléctrica, sí que se atrevió a descartar casi por completo, la posibilidad de que la caída de hasta 15 gigavatios (15.000 megavatios) de forma súbita, respondiera a un ciberataque.

Por el momento, todo continúa en el aire, y desde el Gobierno de España a jueves 1 de mayo no han ofrecido explicaciones contundentes y fiables más allá de que lo ocurrido fue una caída de 15 gigavatios en algo menos de cinco segundos y que ese fue el motivo del apagón. Sin embargo, no hay nuevas explicaciones al respecto, aunque aseguró el martes que se asegurarán de que esto "no vuelva a ocurrir".

Desde la AEMET afirmaron no haber detectado ningún "fenómeno meteorológico o atmosférico inusual" durante el lunes, al igual que tampoco se registraron fluctuaciones graves en las temperaturas.

Finalmente, desde Portugal, tanto el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa como el Centro Nacional de Ciberseguridad del país descartan por falta de indicios que lo ocurrido responda a un ciberataque o sabotaje.

