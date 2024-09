Desvelan la cúpula de hierro en la que viven los hijos de Putin por seguridad

El presidente ruso, Vladimir Putin, tiene dos hijos con su supuesta amante, Alina Kabaeva. Es una especie de secreto a voces, pero que nunca se ha confirmado formalmente. Sin embargo, los pasos que el Gobierno ruso da para proteger a estos chicos da cuenta de la importancia que tienen para el mandatario ruso. Ahora, un sitio de investigación ha detallado que que viven una vida de aislamiento y secreto, que rara vez ven a sus padres, que respiran bajo una cúpula de hierro que los protege de todo.

El Dossier Center, un proyecto lanzado por el opositor ruso Mikhail Khodorkovsky, ha desvelado que Ivan Putin y Vladimir Putin Jr. no pueden ser encontrados en las bases de datos estatales porque "tienen el tipo de documentos de cobertura que típicamente se hacen para espías y personas bajo protección estatal", además.

Informes anteriores de los medios occidentales, citando fuentes anónimas, ya indicaban que Kabaeva comparte dos hijos pequeños con Putin, de 71 años, así como dos niñas gemelas nacidas en 2015. Supuestamente, esta segunda familia de Putin reside en Suiza.

Kabaeva, una exgimnasta olímpica de 41 años, ha estado vinculada sentimentalmente con el líder ruso durante años. El Kremlin ha desmentido repetidamente esos rumores, no obstante. La mujer ha sido apodada como "la primera amante de Rusia" y la "primera dama secreta" por los medios críticos. Los oficiales, obviamente, no la nombran.

La fuente del proyecto ahora conocido, que supuestamente trabaja para la familia de Putin, habló con el Dossier Center bajo condición de anonimato. "Cuando empezó la guerra, Internet estaba plagado de mensajes como 'Putin tiene tres hijos con Kabaeva'. No, no y no. Todos los medios se equivocaron, excepto el periódico suizo. Tienen dos hijos", afirmó la fuente del Proyecto Dossier. Según añade, Ivan nació en 2015 y Vladimir en 2019.

Los hijos de Putin reciben clases particulares en lugar de ir a la escuela, están protegidos por agentes del Servicio Federal de Protección de Rusia, viajan en trenes blindados, aviones privados y yates y rara vez pasan tiempo con Kabaeva o con su padre, según el Dossier Center. El hijo mayor del líder ruso, Iván, "generalmente juega solo o con los adultos que están constantemente con los hijos de Putin".

Putin se divorció de su esposa Lyudmila Aleksandrovna Ocheretnaya en 2013, después de tres décadas de matrimonio en las que nacieron dos hijas, que ocupan buenos puestos en Rusia. Ha negado tener una relación romántica con Kabaeva. La exgimnasta también se ha negado a confirmar los rumores de que mantiene o ha mantenido una relación con el líder ruso.

En 2008, el periódico ruso Moskovsky Korrespondent fue cerrado pocos días después de informar que Putin tenía planes de divorciarse de Lyudmila, recuerda el norteamericano Newsweek.

"Siempre me han disgustado aquellos que, con sus narices mocosas y sus fantasías eróticas, se entrometen en los asuntos privados de otras personas"

El gobierno británico ha redactado reportes sobre Kabaeva, de quien afirma que supuestamente tiene "una estrecha relación personal" con Putin, y anteriormente fue diputada en la Duma por el partido Rusia Unida, el mismo del mandatario.

En respuesta a los artículos de prensa de 2008, Putin señaló: "Siempre me han disgustado aquellos que, con sus narices mocosas y sus fantasías eróticas, se entrometen en los asuntos privados de otras personas".

Kabaeva ha ganado dos medallas olímpicas, y también ha recibido 14 medallas del Campeonato Mundial y 21 medallas del Campeonato Europeo.