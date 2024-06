La rara aparición de las hijas de Putin: lo que acaban de hacer en Rusia

Las hijas del presidente ruso Vladimir Putin rara vez hacen apariciones públicas, pero esta semana han participado en sendos paneles en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo.

Maria Vorontsova y Katerina Tikhonova, que se cree que tienen entre 30 y 30 años, son las descendientes del presidente ruso, fruto de su matrimonio con su exesposa Lyudmila, de quien se divorció en 2013, después de casi 30 años de matrimonio.

Putin ha dicho que sus hijas trabajan en ciencia y educación y que tiene nietos, pero nunca ha confirmado sus nombres y ha sido muy celoso de su intimidad, impidiendo que haya imágenes de la familia cuando ellas eran pequeñas.

Ahora, ambas han asistido al foro anual de San Petersburgo, como habían hecho en el pasado, pero sólo la hija menor, Tikhonova, ha sido oradora esta vez, según el medio independiente ruso Novaya Gazeta Europe.

Tikhonova, que es ejecutiva de tecnología, hizo una aparición en video el jueves en un foro sobre cómo garantizar la “soberanía tecnológica” del complejo militar-industrial. Ella figuraba en la lista de oradores del foro como directora general de la Fundación Nacional de Desarrollo Intelectual (NIDF). El panel fue moderado por el presentador de televisión y destacado propagandista de Putin Vladimir Soloviev.

Katerina Tikhonova, durante su intervención online. ANATOLY MALTSEV / EFE

Tikhonova fue sancionada por Estados Unidos y el Reino Unido en abril de 2022, tras la invasión rusa de Ucrania , por su trabajo de apoyo al Ministerio de Defensa ruso. En sus intervenciones en el foro, habló de innovación y eliminación de la importación de tecnologías relacionadas con las esferas civil y militar.

La hija mayor, Maria Vorontsova, que también fue sancionada, habló personalmente en un panel el viernes sobre innovaciones en biotecnología y bioproducción. Vorontsova, endocrinóloga, figuraba como miembro de la Asociación Rusa para la Promoción de la Ciencia.

Los analistas creen que parte de la riqueza de Putin puede estar oculta en las cuentas bancarias de miembros de su familia. La fundación anticorrupción del fallecido líder de la oposición rusa Alexey Navalni dijo en enero de este año que, según su investigación, Vorontsova ganó más de 10 millones de dólares entre 2019 y 2022 como empleada de una empresa médica.

Putin es muy reservado sobre sus hijas y su vida familiar, y algunos analistas creen que es porque quiere parecer poderoso y no mostrar vulnerabilidades que puedan ser explotadas. El presidente ruso ha dicho anteriormente que sus hijas no participan en política y llevan una vida normal. Según informan algunos blogs, Tikhonova una vez intentó seguir una carrera en el rock and roll acrobático.

Según los informes, Vorontsova se casó con un hombre de negocios holandés y se dice que la pareja vivió en un apartamento de 3,3 millones de dólares en los Países Bajos. Una villa multimillonaria de ocho habitaciones en Biarritz, Francia, ha sido vinculada a Tikhonova. La compró su exmarido, Kirill Shamalov.

El Kremlin siempre ha negado los rumores de que Putin tiene más hijos fuera de su matrimonio anterior que parecen haber vivido en países occidentales.