Donald Trump duda que Kamala Harris sea negra: "No lo sabía hasta hace unos años"

El expresidente de Estados Unidos y candidato del Partido Republicano en las presidenciales de noviembre, Donald Trump, ha vuelto a colocarse en el centro de la polémica al cuestionar la identidad de su más que posible rival en la pugna por la Casa Blanca, la demócrata Kamala Harris, y sugerir que la actual vicepresidenta de EEUU "se volvió negra de repente" para hacerse con el voto de los afroamericanos.

En una tensa entrevista moderada por las periodistas negras Rachel Scott del canal ABC; Kadia Goba, del periódico digital Semafor, y Harris Faulkner, de la ultraconservadora Fox News, que tuvo lugar durante la convención de la Asociación Nacional de Periodistas Afroamericanos (NABJ), en Chicago, Donald Trump ha asegurado que hace unos años la vicepresidenta Kamala Harris "solo promocionaba su herencia india" y, repitiendo casi la misma fórmula que usó contra el expresidente Barack Obama, del que decía que había nacido en Kenia y no en Estados Unidos, ha cuestionando la identidad racial de Harris, que en su vida pública promueve sus dos orígenes: su padre jamaicano y su madre india.

"Yo no sabía que era negra hasta que hace unos años se volvió negra y quiere ser conocida como negra ¿Es una cosa o la otra? Yo respeto las dos, pero ella obviamente no lo respeta", aseguró Donald Trump en una entrevista en la que volvió a pronunciar mal el nombre de la candidata demócrata, algo que es es costumbre para el republicano.

Harris pasó la mayor parte de su infancia con su madre, Shyamala Gopalan, que llegó de la India a Estados Unidos en los años sesenta. Su padre, economista y profesor den la Universidad de Stanford, Donald Harris, es descendiente de afroamericanos y proviene de Jamaica. Además, también cursó estudios de política y economía en la Universidad de Howard, una institución en la comunidad afroamericana ubicada en Washington D.C.

"Yo no sabía que Kamala Harris era negra hasta que hace unos años se volvió negra" Donald Trump, candidato del Partido Republicano

Donald Trump aceptó participar en el evento con una idea en la cabeza: atraer a posibles votantes afroamericanos, quienes habían apoyado a Joe Biden en las últimas elecciones y que en las últimas encuestas había mostrado cierto alejamiento del Partido Demócrata, distancia que se habría encauzado después de la irrupción de Kamala Harris en campaña.

La entrevista ya empezó una hora tarde y la tensión se hizo latente cuando la periodista de la web Semafor, Kadia Goba, le planteó una pregunta sobre su capacidad para afrontar un segundo mandato, Donald Trump acabó calificándola de "muy mal educada" y ante la insistencia de las entrevistadoras para obtener respuestas del expresidente de los EEUU, el candidato republicano terminó por llamarlas "desagradables".

La Casa Blanca calificó inmediatamente de "repulsivo" e "insultante" el comentario de Trump. "Nadie tiene derecho a decirle (a Harris) quién es ni cómo se identifica", afirmó la portavoz del Gobierno, la afroamericana Karine Jean-Pierre.

En la entrevista, Trump también se distanció de su candidato a vicepresidente, J.D. Vance, por haber criticado que el país esté en manos de mujeres solteras y gente sin hijos. "Él es una persona muy orientada a la familia (...) yo conozco a gente sin familia que son muy buenos y en muchos casos mejores. No tener familia no significa que haya algo mal contigo", indicó el exmandatario. Vance ha criticado a Harris por no tener hijos y ha rebajado el hecho de que sea la madre adoptiva de los hijos de su marido, Doug Emhoff.