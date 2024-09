El aliado europeo de Putin se adentra en Ucrania y activa las alarmas

Anadolu Agency via Getty Images

Una aeronave no identificada ha violado el espacio aéreo ucraniano desde cerca de la aldea de Dyatlik, distrito de Narowlya, en la región de Gomel, en Bielorrusia. El incidente ha sido desvelado por la Fuerza Aérea de Kiev, que lo calificó como un "cruce ilegal".

Dicho cruce tuvo lugar a las 14.25 horas de ayer y su objetivo estaba situado en la frontera de las regiones de Kiev y Zhitomir, ahonda el Gobierno de Volodimir Zelenski.

Varias fuentes que monitorean la zona, incluido el canal de Telegram Monitor, informan de que se ha identificado el aparato como un avión de entrenamiento a reacción y de combate ligero Yak-130. La misma información la confirman los medios de comunicación bielorrusos, concretamente la publicación Nasha Niva.

Alrededor de las 14:42 horas, el objetivo ya no estaba en el radar. Ahora no está claro qué pasó con el avión: pudo haber sido derribado por sistemas de defensa aérea o aviones de combate ucranianos, haber abandonado el espacio aéreo ucraniano rápidamente o haber aterrizado en uno de los aeródromos. Obviamente, el régimen satélite de Alexander Lukashenko no ha informado de lo ocurrido ni pedido disculpas por la violación.

Se sabe que a partir de 2024, las Fuerzas Armadas de la República de Bielorrusia tendrán en su arsenal 11 aviones de este tipo.

Llueve sobre mojado

Como recordatorio, la amenaza aérea rusa ha violado repetidamente el espacio aéreo de Ucrania a través de Bielorrusia, desde el inicio de la guerra de agresión, en febrero de 2022. A principios de septiembre, se informó de que misiles balísticos hipersónicos rusos Kh-47M2 Kinzhal fueron lanzados desde el aire y que atacaron Lviv el 4 de septiembre habían ingresado al espacio aéreo ucraniano a través de Bielorrusia.

Los misiles volaron unos cien kilómetros sobre el territorio de la región de Gomel de Bielorrusia a través de los distritos de Bragin y Narovlya.

Además, los drones rusos a menudo sobrevuelan al territorio de Bielorrusia debido a fallos técnicos o en busca de reparación.