El cambio climático hará rico a Putin si cumple una condición

No hay mal que por bien no venga... o sí. Por primera vez en mucho tiempo, Rusia puede encontrarse ante una 'buena' noticia, aunque es verdad que no se trata de algo inmediato, y que para que se traduzca en algo positivo, es necesario que Moscú dé algunos pasos hacia adelante y adapte el país a los fenómenos climáticos que se presentarán en un futuro próximo.

Según estima el Instituto de Pronóstico Económico, el cambio climático podría traducirse en algo positivo para Rusia. Sí, leen bien. Aunque puede parecer algo contradictorio, y más teniendo en cuenta que Rusia tiene más de 100.000 kilómetros de costa, estas predicciones son ciertas.

De acuerdo con los datos aportados por el Instituto, por cada grado que aumenten las temperaturas fruto del calentamiento global, Rusia podría experimentar un crecimiento neto de cerca de 10.000 millones de dólares. ¿Cómo? La respuesta la encontramos en la expansión de la producción agrícola, además del uso de la Ruta del Mar del Norte.

Si tenemos en cuenta el aumento actual de los valores, según el instituto de la Academia de Ciencias, la economía rusa podría crecer de forma neta algo más de la mitad de esa cantidad en un plazo de diez años, pero solo si Moscú toma precauciones y aborda varios temas urgentes respecto al calentamiento global.

El primero de ellos que debe producirse imprescindiblemente, es el de la destrucción de infraestructuras como consecuencia del derretimiento del permafrost en la zona norte. El segundo de ellos tiene que ver con la inmigración, y es que Rusia tendrá que recibir de 'buen agrado' la llegada de extranjeros de países que se vean seriamente afectados por las condiciones climáticas, y por último, también tendrán que asumir y adaptar el país ante las inundaciones que se darán de forma frecuente en otros puntos de Rusia.

Pero por el momento al gobierno ruso no parece interesarle en exceso esta oportunidad histórica -según el Instituto de Pronóstico Económico-, algo entendible si se tiene en cuenta el conflicto que continúa librando en Ucrania y que desde hace un mes se ha extendido también a su propio territorio.

Con todo esto, parece que Rusia no está adaptando al país de la forma que debería, y pese a que es cierto que todavía tienen margen para hacerlo, la realidad es que, o sale muy bien o sale muy mal, ya que en caso de no tomar las decisiones correctas y que puedan traducirse en grandes oportunidades económicas, Rusia se verá gravemente afectada por el aumento del nivel del mar y el calentamiento global.