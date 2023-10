El Ejército israelí presiona a Netanyahu para iniciar la invasión de la Franja: "No podemos esperar para siempre"

Anadolu via Getty Images

Este lunes el Ejército de Israel ha solicitado a su primer ministro, Bnejamin Netanyahu que dé luz verde para iniciar iniciar la invasión terrestre sobre la Franja de Gaza, anunciada hace 10 días y que todavía no se ha producido tras varios aplazamientos del propio gobierno israelí para, según ellos, permitir huir a la población palestina hacia el sur.

Según los propios militares, se encuentran preparados y aseguran que no pueden esperar para siempre. Altos cargos de las Fueras de Defensa de Israel (FDI) han indicado que tras 16 días de bombardeos, el Ejército está "completamente preparado para la ofensiva terrestre en Gaza", por lo que considera que "alcanzaría sus objetivos incluso a pesar de cosechar bajas entre sus filas", según ha recogido el diario The Times of Israel.

Así, han resaltado la importancia de poner en marcha la operación "lo antes posible" y han vuelto a manifestar que el objetivo es "destruir la infraestructura del grupo terrorista (Movimiento de Resistencia Islámica) Hamás, además de eliminar a la organización al completo".

En relación con la confirmación de que hay 222 rehenes en manos de Hamás en la Franja de Gaza, el Ejército ha dicho estar preparándose para poner en marcha operaciones de rescate que tendrían lugar durante la ofensiva en cuestión.

EEUU aconseja a Israel que aplace la invasión terrestre de Gaza, según 'The New York Times' Se trata de una maniobra para ganar tiempo de cara a la negociación para la liberación de los rehenes tomados por Hamás, así como para el envío de más convoyes humanitarios a una Franja absolutamente bloqueada y bombardeada.

El Ejército teme que la idea de liberar a los rehenes provoque un retraso por parte de la cúpula política para aprobar la incursión, según han apuntado estas mismas fuentes. Sin embargo, los militares consideran que esta ofensiva podría llevar, precisamente, a Hamás a poner en libertad a las personas secuestradas el pasado 7 de octubre.

La Fuerza de Defensa de Israel ha indicado que por el momento ha golpeado unos 10.000 objetivos de Hamás y otros "grupos terroristas" en Gaza. Los últimos ataques se han centrado en "amenazas potenciales a sus tropas".

Este mismo lunes, las fuerzas israelíes han difundido un vídeo a través de redes sociales en el que se muestra a militares y soldados en la reserva "llevar a cabo maniobras de entrenamiento para mejorar la capacidad de las fuerzas para moverse en la Franja de Gaza". Así, las FDI han señalado que se están llevando a cabo reuniones para "aumentar la cooperación entre la infantería y la Fuerza Aérea" israelí.