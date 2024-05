El motivo por el que en Portugal colocan estas plantas en coches y casas por primavera

El popular creador de contenido español conocido en TikTok como 1000Experiencias, que tiene más de medio millón de seguidores, se dedica a contar a diario cómo es su vida en Portugal, igual que hacía anteriormente cuando residía en Finlandia.

En los últimos días se ha fijado en que en el país vecino muchas personas han colocado ramos de retama de olor, una flor característica de la primavera, en diferentes sitios de los coches o de las viviendas.

"Soy una persona muy curiosa. Viniendo del gimnasio he visto varios coches que tenían plantas en la parte de delante, pensaba que se habían chocado con un árbol y no le he dado más importancia. Luego he visto que algunos también lo llevan en la parte de atrás, lo he empezado a ver en las casas, etc", ha afirmado.

Ha contado que esta leguminosa lleva siendo tradición en Portugal muchos años y es algo que se hace para despedir el invierno y dar la bienvenida al verano, a la prosperidad, etc.

Tal y como le han contado en comentarios, esta tradición también se realiza en algunas zonas de Galicia y se conoce como os maios. Según le han explicado, también sirve para espantar a los malos espíritus.