La escasez de soldados ucranianos en la primera línea del frente, en especial en la región de Donetsk, ha llevado a Ucrania a enviar personal "en masa" en un intento de no perder el control de las fuerzas terrestres, según informó este martes el diario ucraniano Ukrainska Pravda.

El envío de tropas se realizará únicamente a aquellos puntos que se consideren calientes y no se realizará en unidades que no sean prioritarias. "No ha habido planes para transferir a las unidades de infantería a los especialistas altamente deficientes del servicio de ingeniería y aviación de la Fuerza Aérea que mantiene los aviones", subrayó el Estado General Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

En total, el jefe del ejército ucraniano, Oleksander Syrskyi, autorizó el envío de cerca de 5.000 soldados tras emitir una orden de transferencia de la Fuerza área a las Fuerzas Terrestres, que comenzaron a trasladarse desde la primavera de 2024. Sin embargo, este movimiento ha provocado que algunas unidades se vean afectadas por la perdida de personal.

"Si ejecutamos la orden del 11 de enero que nos fue enviada por el comandante jefe, el número de soldados de las unidades se reducirá al 40%", criticó el oficial al diario Ukrainska Pravda. Esta medida, según criticaron desde la unidad aérea, provocaría un déficit del personal militar que requiere de gran preparación. Se calcula que al menos 200 soldados se irán de sus brigadas, incluidas algunas que defienden Kiev, escribió el mismo diario ucraniano.

El Estado Mayor de Ucrania negó las informaciones, afirmando incluso que el número de personal técnico en esta área está aumentando. "Teniendo en cuenta la resonancia mediática sobre el traslado de especialistas del servicio de ingeniería de aviación a unidades de otras ramas y tipos de las Fuerzas Armadas de Ucrania, ¡anuncio oficialmente que tales traslados no se llevarán a cabo!", explicó el Comando de la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania en un post de Facebook.

Sin embargo, al final del comunicado reconoció que una situación complicada como la que actualmente hay en el frente, "exige decisiones difíciles por parte de la alta dirección militar", lo que se "aplica al traslado de militares de la Fuerza Aérea a unidades de otras ramas y tipos de las Fuerzas Armadas de Ucrania".

El anuncio se produce después de que Rusia tomase el control de varios puntos en el frente, como la localidad de Terni, la cual se encuentra a tan solo 34 kilómetros de uno de los principales bastiones ucranianos, Sloviansk, según informó EFE.

"Estamos trabajando constantemente para fortalecer nuestras tropas de los grupos de fuego móviles, aumentar la efectividad del uso del componente de aviación, y este desarrollo de la Fuerza Aérea continuará", sentenció finalmente en su comunicado el Comando de la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania.