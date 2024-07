El hombre de moda en EEUU tiene las llaves de una paz a las bravas en Ucrania

Al elegir a James David Vance como su compañero de fórmula, Donald Trump no le ha hecho ningún favor a Ucrania. Lo está dejando claro declaración a declaración. Durante su gran discurso en la convención republicana el jueves 18 de julio, el exsoldado de 39 años pidió a Estados Unidos que "elija un nuevo camino" y vuelva a centrarse en la política interna. En los últimos meses, ya "se destacó por sus posiciones sobre Ucrania y su feroz oposición a cualquier ayuda estadounidense", subraya la historiadora y politóloga Nicole Bacharan, en declaraciones a Franceinfo.

Después de meses de negociaciones y retrasos en el Congreso, este apoyo masivo (61.000 millones de dólares) finalmente se liberó el 23 de abril. "Cuantas más muertes innecesarias haya, menos gente habrá para reconstruir Ucrania y menos Ucrania podrá funcionar como país en el futuro", denunció JD Vance antes de la votación.

El ahora senador republicano lamentó luego que el paquete legislativo "financie la frontera ucraniana haciendo la vista gorda ante la crisis fronteriza en Estados Unidos" , al unísono con su partido, que pide más recursos contra la inmigración mexicana.

JD Vance "declaró que esto no formaba parte de los intereses vitales de Estados Unidos y que había otras formas de gastar el dinero del país" , resume Nicole Bacharan. Estados Unidos primero, como marca registrada. El compañero de fórmula de Donald Trump "forma parte de una tradición aislacionista extrema ", añade el investigador. "Es una de las fantasías fundacionales de la historia estadounidense. George Washington, el primer presidente, escribió que teníamos que mantenernos alejados de la vieja Europa y sus problemas".

Sin embargo, "los hechos han demostrado que la prosperidad y la seguridad de Estados Unidos dependen de una Europa pacífica y democrática con regímenes estables".

Diez días antes, ya había escrito un artículo publicado en el New York Times para expresar su negativa a validar futuras entregas. "EEUU debería adoptar un enfoque más realista a la hora de proporcionar asistencia militar a otros Estados ", escribió en aquel momento. Ucrania está condenada a ceder territorios a Rusia, consideró, por no poder competir numéricamente en el campo de batalla. Y Kiev debería abstenerse de lanzar contraofensivas peligrosas.

"Después de dos años de conflicto, en algunas aldeas [ucranianas] casi no quedan hombres", señaló. Y también: "El ejército ucraniano utilizó la coerción para obligar a los hombres a servir, y las mujeres organizaron manifestaciones para exigir el regreso de sus maridos y padres tras largos años de servicio en el frente". añade. Sin embargo, se puede dudar de la sinceridad y de las motivaciones del senador cuando habla del destino reservado a las poblaciones ucranianas afectadas por la guerra. Como recordaba recientemente el canal ABC News , el hombre que podría convertirse en vicepresidente de Estados Unidos en noviembre declaró sin rodeos en febrero de 2022, unos días antes de la invasión rusa: "Realmente no me importa lo que le pase a Ucrania".

“Lo que refleja su actitud personal es 100% oportunismo ”, afirma Nicole Bacharan al mismo medio. "Hace ocho años, todavía comparaba a Donald Trump con “un Adolf Hilter estadounidense”, recuerda. "Sintió que la marea estaba cambiando y fue a Mar-a-Lago [la residencia de Donald Trump en Florida] para disculparse, antes de convertirse en un trumpista acérrimo".

Sus posiciones sobre Ucrania, sin embargo, encuentran eco en parte de la opinión estadounidense. "No está mal hablar de cansancio y escepticismo entre la población, que se pregunta sobre la duración y el coste del conflicto, así como sobre una posible salida ", explica la historiadora.

Kiev no se ha pronunciado oficialmente sobre el nombramiento de JD Vance, para no insultar el futuro. Los raros comentarios de los directivos se refieren al método Coué. "La elección de Trump es una mala noticia para Rusia", dijo en Telegram Andrei Kovalenko, jefe del centro de lucha contra la desinformación, un organismo del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional de Ucrania . Y agregó: “El vicepresidente cumplirá la voluntad del presidente”. Ciertamente, en caso de victoria, "no será James David Vance quien decidirá", continúa Nicole Bacharan. Pero él puede convertirse en un asesor muy influyente. Es tan inteligente que sabe meterse tan bien en el cerebro de Donald Trump".

"Los ucranianos están en una situación terrible", reaccionó Rajan Menon, experto en defensa del City College de Nueva York, citado el jueves por la cadena NBC News . "Estados Unidos es, con diferencia, su principal proveedor en comparación con los europeos. Si se retiran, los ucranianos no sólo carecerán de la defensa aérea esencial para proteger sus ciudades, sino también de artillería".

Las intenciones de Trump con respecto al conflicto entre Ucrania y Rusia siguen sin estar claras en este momento. El exprimer ministro británico, Boris Johnson, que apoya tanto la reelección del candidato republicano como la ayuda incondicional a Ucrania, no ve ninguna contradicción en esto, asegurando a X que el líder seguirá actuando para "defender la democracia" .

El viernes, Donald Trump dijo que llamó a Volodimir Zelenski para decirle que pondría fin a la guerra. ¿Cómo piensa hacerlo sin trazar una línea bajo los territorios ocupados por el ejército ruso? "Es un abandono planificado de Ucrania", resume Nicole Bacharan. "La posible llegada de los republicanos significaría el fin del apoyo a Kiev".