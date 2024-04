El Estado Islámico emite otro comunicado tras los atentados de Moscú

El grupo terrorista Estado Islámico (EI), que reivindicó el atento perpetrado hace más de una semana en las afueras de Moscú que según las autoridades rusas dejó más de 140 muertos, ha vuelto a emitir un comunicado en el que han realizado un balance del ataque en el que, según cuentan, se llevó a cabo por cuatro terroristas, tres encargados de las ametralladoras y el otro de las bombas incendiarias.

EI ha asegurado, según ha publicado La Razón, que todos fueron apresados y llevados a un bosque para escenificar lo que el presidente ruso, Vladimir Putin, pretendió sin éxito: implicar a Ucrania y a otras naciones. Al final, sin embargo, el mandatario tuvo que reconocer la evidencia después de hacer confesar a los terroristas, en apariencia salvajemente torturados.

El portavoz del grupo yihadista Abu Hudhayfah Al-Ansari se ha despachado con un mensaje de 7.440 palabras en el que hace historia del ISIS y establece un programa de futuro, centrado proseguir con la muerte y la destrucción. Ansari hace referencia al décimo aniversario de la Fundación de Daesh, en 2014, el particular "paraíso" que montaron en Siria e Irak, lo que "asombró al mundo". "El dilema de la guerra se extendió por todas partes, en Jorasán (Afganistán), Pakistán, África Occidental y Central, Mozambique, el Sahel, Somalia...", dice.

"Gracias a Dios, salvó a generaciones de jóvenes musulmanes de nacer bajo las banderas del mundo y la ignorancia, y demolió los ídolos de las novias como la paz, el patriotismo y la democracia, una vez se convirtió en yihad y nacionalismo, y protegió el saqueo común de los democráticos y nacionalistas", señala, según el mismo medio. Hasta que llegó la derrota territorial, cuatro años más tarde, e ISIS optó por la guerra de guerrillas y potenciar sus franquicias en distintas partes del mundo.

Tras recordar el atentado perpetrado en Kerman (Irán) y los cometidos contra Rusia, con especial mención al de Moscú y al derribo en su día de un avión de pasajeros sobre el Sinaí, ha hecho un llamamiento a atacar a los cruzados y a los judíos en todas partes, especialmente en América y la Europa cruzada, "así como en el pequeño estado judío de Jerusalén y los territorios palestinos".

"Señalamos a la juventud musulmana, y este es el mensaje de aquellos que están confundidos en las tierras de la infidelidad, aquellos que están afligidos por su nación y no saben a dónde ir. Ven a las arenas de la yihad en el Estado Islámico, ven y sé consciente del despertar de tus hermanos para creer en tu religión y ganar el más allá. Necesitan nuevos terroristas sobre el terreno", han agregado.

El portavoz concluye con una amenaza expresa a los Estados Unidos y anuncia que la "guerra" no ha hecho otra cosa que empezar: "¡Oh cruzados, oh judíos, oh incrédulos todos! Pensabas que tu guerra con el estado del Califato había terminado. Caíste en tus propias manos y anulaste tus intrigas, pero el Califato volvió cada vez más fuerte".