El megacrucero ‘made in Spain’ pone nervioso a EEUU

La DANA sigue dejando secuelas en España. En la bahía de Cádiz, ha provocado daños en varias empresas y viviendas. Además, ha motivado retrasos significativos en la finalización de varios cruceros de Navantia.

Según publica Diario de Cádiz, la compañía norteamericana Royal Caribbean "ha dado voz de alarma" por el retraso en la construcción de su nuevo buque Adventures of the Seas. "En un comunicado, la compañía turística ha contactado por carta con sus clientes que tenían ya comprado el viaje en este buque".

"Lo bueno es que ellos mismos reconocen que el retraso en la finalización de los trabajos no está directamente relacionado con el astillero gaditano, sino que todo se debe al mal tiempo", reza la publicación. "A pesar de que no se han registrado inundaciones en la ciudad de Cádiz, las precipitaciones y los fuertes vientos reinantes han hecho que muchos de los trabajos que había que llevar a cabo en el exterior del buque no se hayan podido hacer bien".

Aun así, no sólo ha sido culpa del temporal este retraso. Fuentes sindicales consultadas por el diario regional apuntan que "desde hace tiempo ya se sabía que iba a ser muy difícil completar el calendario previsto con Royal Caribbean, a la vista del volumen de trabajo". La entrega del buque estaba prevista para el pasado 23 de noviembre.

"Debido a las condiciones climáticas adversas que afectan nuestra capacidad para completar nuestras operaciones actuales, el Adventure of the Seas llegará dos días más tarde de lo planeado inicialmente", se lee en el correo electrónico que la compañía mando a sus pasajeros, que también informa de la devolución de parte del dinero.

El barco estaba originalmente programado para partir de Barcelona el domingo 24 de noviembre de 2024, pero, en su lugar, iniciará el trayecto el próximo martes 26 de noviembre, tal como se afirma en la publicación. Así, el cambio de fecha de salida también supone un cambio en el recorrido, que finalmente no pasará por Valencia, Málaga y Sevilla.