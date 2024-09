El nuevo batallón del orden de Putin ataca a sus propios soldados por error

Taras Ibragimov / Suspilne Ukraine / JSC "UA:PBC" / Global Images Ukraine via Getty Images)

La unidad especial de voluntarios recién formada por el presidente Vladimir Putin ha sido creada para "mantener la ley y el orden" en la región de Kursk, en medio de una incursión ucraniana en curso que no se veía en suelo ruso desde hace 81 años. Sin embargo, parece que no ha comenzado con buen pie, porque directamente ha abierto fuego contra las tropas rusas desplegadas en la zona. Fuego amigo.

El incidente en cuestión ocurrió el domingo por la noche, según informó el periodista de guerra ruso Roman Saponkov en su canal de Telegram, uno de los más fiables en esta guerra, larga ya de dos años y medio.

Alexei Smirnov, jefe interino de Kursk, había anunciado el 29 de agosto la creación de la unidad armada de voluntarios denominada "BARS-Kursk", afirmando que "garantizaría la seguridad" en la región. Kiev lanzó su ofensiva relámpago en Kursk el 6 de agosto y, según se informa desde el Gobierno de Volodimir Zelenski, hasta el momento ha tomado el control de unos 1.294 kilómetros cuadrados de territorio de la Federación y más de 100 asentamientos. Según RBC Ucrania, Putin ha ordenado a sus fuerzas que expulsen a las tropas ucranianas de Kursk antes del 1 de octubre. Más de 130.000 residentes han sido evacuados ya de la región.

"Pánico en Kursk: el corresponsal de guerra Roman Saponkov informa que después de que circularan rumores sobre ucranianos que irrumpieron en la autopista Lgov-Kursk anoche, las fuerzas de 'autodefensa' locales (civiles armados) abrieron fuego amigo, casi matando a soldados rusos", dijo X, anteriormente usuario de Twitter, Dmitri, de War Translated, un proyecto independiente que traduce materiales sobre la guerra.

“Dice que no es la primera vez que pasa”, añadió el usuario. Saponkov señala que la unidad de voluntarios "disparaba a todo lo que se movía". "Hubo heridos, milagrosamente no hubo muertos (por ahora). Esto está a 12 kilómetros de la línea del frente. Todavía no se sabe si había grupos de sabotaje y de reconocimiento en la carretera. Si tenéis miedo, mejor quedaos en casa", escribió el periodista en Telegram.

Smirnov dijo la semana pasada que el destacamento "se convertirá en un vínculo importante en el mantenimiento de la ley y el orden en la región de Kursk" después de recibir entrenamiento militar, y trabajará estrechamente con el ejército ruso.

"Las tareas del destacamento incluyen no sólo garantizar la seguridad, sino también participar en el soporte vital de las zonas reasentadas para apoyar a la gente restante durante este momento difícil", dijo Smirnov.

Los fallos

El Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), un grupo de expertos con sede en Estados Unidos, dijo la semana pasada que la formación de la unidad de defensa resalta la "falta de voluntad de Putin para contrarrestar la incursión más seriamente con una movilización debido a los riesgos de descontento social o con redespliegues a gran escala debido a posibles interrupciones en las operaciones ofensivas en curso de Rusia en el este de Ucrania".

"La formación de estos nuevos destacamentos voluntarios BARS (Reserva de Combate del Ejército Ruso) es consistente con la aparente estrategia del Kremlin de evitar el redespliegue de unidades experimentadas o efectivas en combate que participan en combates en las direcciones de Pokrovsk o Toretsk al Óblast de Kursk debido a las preocupaciones sobre la desaceleración del ritmo de las operaciones ofensivas rusas en estas direcciones de mayor prioridad", agregó el grupo de expertos.

En su último análisis del domingo, el ISW dijo que las fuerzas ucranianas continuaron realizando asaltos en la región de Kursk pero no hicieron avances confirmados. El comandante en jefe de Ucrania, Oleksandr Syrsky, ha dicho que uno de los objetivos de la ofensiva es desviar una "significativa" cantidad de mano de obra rusa de las zonas de primera línea en Ucrania, incluida la ciudad de Pokrovsk, en el este de Donetsk, que es un centro logístico clave para las fuerzas ucranianas en la zona.