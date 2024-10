El nuevo gesto desesperado de Putin: reclutar a enfermos de hepatitis

Rusia está sufriendo una elevada cantidad de bajas en la guerra contra Ucrania, con lo que tiene que recurrir a medidas extremas con el objetivo de evitar un grave problema de escasez de personal. Una de ellas está siendo el reclutamiento de presos enfermos de hepatitis, señala la inteligencia ucraniana.

"Las pérdidas catastróficas y el miedo a las protestas en las grandes ciudades, que pueden ser provocadas por el anuncio de una movilización general, obligan a Moscú a "sacar" todos los males dolorosos de la prisión de la guerra criminal", reflexiona para referirse a la última medida adoptada por Vladímir Putin para surtir a las tropas rusas.

"El Kremlin ha decidido formar unidades de asalto con convictos que padecen hepatitis "B" y "C" y enviarlos a la guerra contra Ucrania", ha especificado la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania.

El departamento explica que esta medida ha quedado recogida en la nueva orden del Ministro de Defensa de Rusia Belousov No. 610, de 10 de octubre de 2024, que excluye la hepatitis C de la lista de enfermedades que no permiten el servicio militar.

Los servicios de inteligencia también señalan que el Kremlin ha aprobado un procedimiento especial para organizar y reclutar prisioneros con hepatitis en el ejército de ocupación ruso. En el documento, los pacientes con hepatitis están identificados como "contingente C".

"Antes de ser enviados al frente, los presos enfermos de las colonias deben vacunarse formalmente contra la hepatitis B y someterse a un tratamiento antiviral contra la hepatitis C", precisan.

Miles de efectivos para los "ataques de carne"

Con esta medida, Rusia espera involucrar a miles de prisioneros en sus "ataques de carne" contra Ucrania. El ejecutivo ucraniano estima que en las cárceles y centros de detención de la Federación Rusa hay unos 10.000 enfermos de hepatitis, y cerca del 15% ha expresado su deseo voluntario de luchar.

Inteligencia detalla que cuatro compañías de asalto de prisioneros enfermos, así como dos de reserva, ya han sido formadas por los rusos "como parte de los regimientos de fusileros motorizados 1435 y 1437 (27 y 15 brigadas de fusileros motorizados de la Unión Soviética, respectivamente)".

Está previsto que estas nuevas compañías de asalto rusas "BC", que llevan el nombre de hepatitis, sean desplegadas en los territorios temporalmente ocupados de las regiones de Luhansk y Donetsk.