El país que castiga el adulterio con la pérdida de la pensión se convierte en el más infiel del mundo

Aunque en España el adulterio fue eliminado como delito en el año 1978 tras la derogación de los artículos 449 y 452 del Código Penal franquista, a día de hoy, a muchísimos países en los que se continúa castigando de forma severa, como ocurre en numerosos países árabes o en otros en los que, aunque con menos vehemencia, también está considerado como ilegal.

De hecho, llama la atención que uno de estos países, en el que si se demuestra el adulterio, el hombre o la mujer pueden entrar en la cárcel si así lo estima el Tribunal, se haya convertido en el país donde hay más hombres infieles del mundo. Se trata de Tailandia y cuenta con una tasa de un 56% de infieles en sus fronteras, según datos de World of Statistics.

Pero aunque desde nuestra perspectiva, a este dato no le demos una importancia mayúscula, la realidad es que es mucho más grave de lo que se podría pensar, hasta el punto de que en Tailandia puede provocar serios problemas legales y financieros.

En primer lugar, hay que saber qué es considerado como adulterio en Tailandia. Según la legalidad tailandesa (Código Civil y Comercial), se entiende por adulterio las relaciones sexuales heterosexuales u homosexuales entre una persona casada y una que no es su cónyuge, aunque existen una serie de matices.

Como se pueden imaginar, al ser una práctica ilegal, el código civil y comercial del país permite esgrimir el adulterio como motivo para solicitar el divorcio, pero si el que comete el delito es el esposo, desde el punto de vista legal se le denomina como tener un gik o un Mia Noi. Pero, ¿qué es esto?

Con este término se define lo que podría entenderse como "esposa menor" o "secundaria", y se refiere a una mujer con la que el hombre tiene una relación, que puede ser amorosa o no, durante un período de tiempo, algo que queda a criterio del Tribunal que enjuicie el caso, y puede ser considerado como algo aceptable o no.

Pero, ¿qué no cuenta como adulterio en Tailandia?

Pues para sorpresa de muchos, hay algunas situaciones que no son consideradas como adulterio en el país asiático. La principal es si a la hora de llevar a cabo las relaciones sexuales, había una cantidad económica o pago de por medio, aplicándose este supuesto tanto a hombres casados que pagan por un servicio a prostitutas, como a las mujeres casadas que ofrecen este tipo de servicios, ya que consideran que al no existir vínculos románticos, no debe ser catalogado como adulterio.

En cualquier caso, para que un Tribunal falle a favor del denunciante, se necesitan pruebas fehacientes e innegables de lo que se está reclamando, ya sea con fotografías, vídeos, testimonios de terceros, publicaciones en Facebook, etc.

Por último, hay que destacar un matiz importante, y es que, en el caso de Tailandia, el o la amante también es responsable de sus actos, pudiendo ser demandado por la parte denunciante y exigir una compensación económica, hasta el punto de que si el demandante gana el juicio, y la relación entre los dos denunciados continúa, este puede llevar a cabo una segunda denuncia.