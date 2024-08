El Parlamento Europeo hace una llamada a sus países a amenazar a Rusia con los misiles tabú

La presidenta de la Comisión de Seguridad y Defensa del Parlamento Europeo, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, ha instado a Alemania y a otros países de la UE a aumentar la eficacia de los cazas F-16 enviados a Ucrania, según ha informado el Rheinische Post.

"Es una señal importante y un apoyo eficaz de que finalmente se están entregando los F-16", dijo Strack-Zimmermann. "Todos los países, no sólo Alemania, deben hacer todo lo posible para proteger a Ucrania y darle los medios para seguir defendiéndose", agregó.

A continuación, señaló que "esto incluye sistemas de defensa aérea e, independientemente de que la oficina del canciller [el gobierno de Olaf Scholz] quiera oírlo o no, misiles de crucero Taurus", según ha publicado el medio The New Voice of Ukraine.

El canciller Olaf Scholz se ha negado hasta ahora a suministrar a Ucrania misiles de crucero Taurus de largo alcance, afirmando que es para evitar que Alemania se vea arrastrada más a la guerra.

Andreas Schwarz, miembro del Partido Socialdemócrata de Scholz y representante del Bundestag responsable del presupuesto de defensa de Alemania ha señalado que, en lugar del Taurus, Alemania debería enviar misiles AMRAAM a Ucrania.

"Podríamos explorar hasta qué punto podemos suministrar ahora misiles guiados AMRAAM, especialmente porque está previsto que sean retirados del arsenal de la Bundeswehr el próximo año debido a su fecha de caducidad", dijo Schwarz.